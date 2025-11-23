'Todo mundo sabe o que ele fez', diz Lula, sobre prisão de Bolsonaro

Em entrevista coletiva na África do Sul, onde está pela ocasião do G20, o presidente Lula evitou dar maiores declarações sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, realizada ontem, 22.

"Não faço comentário sobre decisão da suprema corte. A Justiça tomou sua decisão. Ele [Bolsonaro] teve direito à presunção de inocência. Foram dois anos e meio de processo. Todo mundo sabe o que ele fez. Não tenho mais comentário a fazer", afirmou.

Ao ser questionado sobre a reação de Donald Trump em relação à prisão de Bolsonaro, que se limitou a dizer que achou o acontecido "uma pena", Lula também foi sucinto.

"O Trump precisa saber que somos um país soberano e o que se decide aqui, está decidido", completou.

Na coletiva de imprensa, o presidente brasileiro também falou estar preocupado com a presença militar americana no Caribe, desde que o governo Trump iniciou uma ofensiva contra o narcotráfico na América Latina, elevando as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. "Não faz sentido ter uma guerra agora".

Multilateralismo mais vivo que nunca

Sobre o G20 em sim, Lula afirmou que o multilateralismo está "mais vivo do que nunca" e que a Organização Mundial do Comércio precisa ser fortalecida. Ele minimizou a ausência dos presidentes das maiores potências econômicas no encontro. Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping não compareceram à conferência.

"Não é a primeira vez que falta um líder importante, já aconteceu outras vezes", disse Lula. "Trump não veio, mas os Estados Unidos vão presidir o próximo G20 e nós estaremos lá. Ausência de dirigente não significa nada para o G20".

Lula diz que Trump esteja fazendo "uma pregação prática do unilateralismo" mas acredita que "vai vencer o multilateralismo".

"Somos mais fortes juntos para resolver os problemas do mundo", afirmou.