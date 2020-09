Rodrigo Maia testa positivo para covid-19

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testou positivo para o coronavírus. O resultado do exame foi divulgado nesta quarta-feira, 16. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luis Fux, também foi diagnosticado nesta semana com a covid-19.

Além de Fux, outros dois ministros do Supremo, Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, testaram positivo. Todos estiveram na cerimônia de posse de Fux, realizada na quinta-feira, dia 10, em Brasília, assim como Rodrigo Maia.

O diagnóstico de Fux veio nesta segunda-feira, 14. Ele deverá ficar em isolamento durante pelo menos dez dias. Maia ainda não se pronunciou a respeito dos cuidados que serão necessários no seu caso.

Os trabalhos no Congresso caminham lentamente nesta semana em razão das convenções partidárias para a escolha dos candidatos a prefeito. Agora, a Câmara aguarda um posicionamento de Maia sobre as atividades programadas para as próximas semanas da qual ele participaria.