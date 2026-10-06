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Recorde nas abstenções aponta para segundo turno mais disputado, avalia especialista

Diferença entre presidenciáveis é de menos de 10% do total de ausentes

Mais de 33 milhões de pessoas não compareceram ao pleito (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mais de 33 milhões de pessoas não compareceram ao pleito (Rovena Rosa/Agência Brasil)

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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06h39.

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No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, realizadas neste domingo, 4, mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas. O número é o maior em quantidade absoluta desde a redemocratização, em 1988.

“Esse é um problema estrutural, mas não é um choque. A abstenção só cresce desde 2006. O número de 2026 também não pode ser lido inteiro como recusa política. Uma parte é cadastral — eleitores mortos ou que mudaram e não foram retirados do cadastro — e outra é de quem não é obrigado a votar”, explica Miguel Godoy, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade de Brasília (UnB).

Para ele, que também é advogado, um dos motivos que leva à abstenção é a descrença no sistema e na representação política em Brasília. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes a 2022, a maioria dos ausentes são homens, na faixa de 21 a 29 anos e com baixa escolaridade.

“O eleitor que se afasta das urnas não está politicamente vazio. Ele está disponível para quem fala a sua língua — empreendedorismo, autonomia, desconfiança das instituições”, avaliou.

Segundo turno

Desde a redemocratização, em 1988, a tendência do segundo turno das eleições sempre foi de aumento de ausentes em relação à primeira etapa da votação. No entanto, esse padrão foi quebrado com a eleição presidencial de 2022, quando 20,93% não compareceram no primeiro turno e 20,57% não foram na decisão final.

“A disputa de 2026 é igualmente apertada, então é plausível repetir a queda [...] A diferença [entre Flávio e Lula] é de cerca de 2,2 milhões, contra 33,4 milhões de ausentes. Há vários fatores que podem ser definidores, como o apoio de governadores eleitos”, disse Godoy.

Em números, a diferença entre os dois candidatos é inferior a 10% do total de ausentes. 

O segundo turno ocorrerá no dia 25 de outubro. Os eleitores de 21 estados terão que escolher apenas seu representante para a presidência, enquanto moradores do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins também votarão para o cargo de governador.

Até o dia anterior ao pleito, os candidatos continuarão realizando campanhas políticas, propagandas eleitorais e atos públicos.

A expectativa é que debates sejam realizados colocando os candidatos frente a frente para debater e discutir propostas para o País.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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