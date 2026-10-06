Recorde nas abstenções aponta para segundo turno mais disputado, avalia especialista

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, realizadas neste domingo, 4, mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas. O número é o maior em quantidade absoluta desde a redemocratização, em 1988.

“Esse é um problema estrutural, mas não é um choque. A abstenção só cresce desde 2006. O número de 2026 também não pode ser lido inteiro como recusa política. Uma parte é cadastral — eleitores mortos ou que mudaram e não foram retirados do cadastro — e outra é de quem não é obrigado a votar”, explica Miguel Godoy, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade de Brasília (UnB).

Para ele, que também é advogado, um dos motivos que leva à abstenção é a descrença no sistema e na representação política em Brasília. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes a 2022, a maioria dos ausentes são homens, na faixa de 21 a 29 anos e com baixa escolaridade.

“O eleitor que se afasta das urnas não está politicamente vazio. Ele está disponível para quem fala a sua língua — empreendedorismo, autonomia, desconfiança das instituições”, avaliou.

Segundo turno

Desde a redemocratização, em 1988, a tendência do segundo turno das eleições sempre foi de aumento de ausentes em relação à primeira etapa da votação. No entanto, esse padrão foi quebrado com a eleição presidencial de 2022, quando 20,93% não compareceram no primeiro turno e 20,57% não foram na decisão final.

“A disputa de 2026 é igualmente apertada, então é plausível repetir a queda [...] A diferença [entre Flávio e Lula] é de cerca de 2,2 milhões, contra 33,4 milhões de ausentes. Há vários fatores que podem ser definidores, como o apoio de governadores eleitos”, disse Godoy.

Em números, a diferença entre os dois candidatos é inferior a 10% do total de ausentes.

O segundo turno ocorrerá no dia 25 de outubro. Os eleitores de 21 estados terão que escolher apenas seu representante para a presidência, enquanto moradores do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins também votarão para o cargo de governador.

Até o dia anterior ao pleito, os candidatos continuarão realizando campanhas políticas, propagandas eleitorais e atos públicos.

A expectativa é que debates sejam realizados colocando os candidatos frente a frente para debater e discutir propostas para o País.