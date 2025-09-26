Previsão do tempo: São Paulo terá fim de semana com mínimas de 14°C e tardes de até 24°C

O fim de semana em São Paulo será marcado por manhãs frias, com mínima de 14°C, e tardes com temperaturas que podem chegar a 24°C. Esse padrão ocorre devido à influência de um sistema de alta pressão, que favorece a entrada de massas de ar seco e frio nas primeiras horas do dia.

Durante a tarde, a intensificação da radiação solar aquece a superfície, permitindo a elevação das temperaturas. Esse contraste térmico entre manhã e tarde é característico de períodos de transição entre estações, como o início da primavera.

Tempo seco aumenta a amplitude térmica

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a previsão para os próximos dias indica céu claro ou com poucas nuvens, sem expectativa de chuvas. A variação térmica deve se manter com mínimas próximas a 14°C e máximas em torno de 24°C.

A atuação do ar seco intensifica a amplitude térmica, com diferença significativa entre as temperaturas da manhã e da tarde. Esse fenômeno é comum em momentos de estabilidade atmosférica e contribui para o clima mais seco observado na capital.