Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Previsão do tempo: São Paulo terá fim de semana com mínimas de 14°C e tardes de até 24°C

Sistema de alta pressão provoca variação de até 10°C entre as temperaturas do dia

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h09.

O fim de semana em São Paulo será marcado por manhãs frias, com mínima de 14°C, e tardes com temperaturas que podem chegar a 24°C. Esse padrão ocorre devido à influência de um sistema de alta pressão, que favorece a entrada de massas de ar seco e frio nas primeiras horas do dia.

Durante a tarde, a intensificação da radiação solar aquece a superfície, permitindo a elevação das temperaturas. Esse contraste térmico entre manhã e tarde é característico de períodos de transição entre estações, como o início da primavera.

Tempo seco aumenta a amplitude térmica

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a previsão para os próximos dias indica céu claro ou com poucas nuvens, sem expectativa de chuvas. A variação térmica deve se manter com mínimas próximas a 14°C e máximas em torno de 24°C.

A atuação do ar seco intensifica a amplitude térmica, com diferença significativa entre as temperaturas da manhã e da tarde. Esse fenômeno é comum em momentos de estabilidade atmosférica e contribui para o clima mais seco observado na capital.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasEstado de São Paulo

Mais de Brasil

CPI do INSS investiga repasse de R$ 1,6 milhão para irmã do principal suspeito de fraudes

Belém capital do Brasil? Entenda projeto aprovado pela Câmara

'Pacificação não é abrir mão de convicções', diz Barroso durante despedida da presidência do STF

Alexandre de Moraes desbloqueia perfis de Carla Zambelli em redes sociais

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Como a tributação de LCI vai impactar o financiamento de imóveis: com a palavra, as construtoras

Exame IN

Na Ambipar, o curioso caso da empresa à beira da RJ com R$ 4,7 bi em caixa

Tecnologia

Microsoft rompe com espionagem israelense e corta acesso da Unidade 8200 a serviços de nuvem e IA

Carreira

Esses jovens deram um ‘salto’ em suas vidas profissionais e hoje comandam grandes empresas