Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Rodízio de veículos em SP fica suspenso a partir de hoje

Medida será retomada apenas em janeiro em razão da redução do fluxo de veículos nos últimos dias de dezembro e no início do ano

São Paulo: rodízio fica suspenso a partir de hoje (Leandro Fonseca/Exame)

São Paulo: rodízio fica suspenso a partir de hoje (Leandro Fonseca/Exame)

SBT News
SBT News

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06h42.

Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 06h44.

A Prefeitura de São Paulo suspendeu, a partir desta segunda-feira, 22, o rodízio municipal de veículos para automóveis de passeio. O programa será retomado no dia 12 de janeiro

A decisão foi motivada pela redução no volume de tráfego registrada nos últimos dias de dezembro e no início de janeiro, segundo nota oficial.

Regras mantidas

Durante o recesso do rodízio, seguem em vigor:

  • As restrições para caminhões, com base na Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC);

  • Os limites da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);

  • A proibição de circulação em faixas exclusivas, fora dos horários permitidos.

As faixas reversíveis, normalmente ativadas para melhorar o fluxo em vias específicas, também foram temporariamente desativadas.

Como funciona o rodízio

O programa municipal de restrição veicular visa reduzir o trânsito nos horários de pico e opera nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, com base no último dígito da placa do veículo:

  • Segundas-feiras: placas com finais 1 e 2

  • Terças-feiras: finais 3 e 4

  • Quartas-feiras: finais 5 e 6

  • Quintas-feiras: finais 7 e 8

  • Sextas-feiras: finais 9 e 0

A suspensão temporária é uma medida recorrente no período de festas de fim de ano.

Acompanhe tudo sobre:Feriados

Mais de Brasil

Até quando rodízio em SP fica suspenso?

Dino veta proposta para retomar emendas parlamentares suspensas

Mapa do verão: onde deve chover mais do que o normal no Brasil

'Eu trabalhei para a escolha do Flávio', diz Eduardo Bolsonaro

Mais na Exame

Brasil

Até quando rodízio em SP fica suspenso?

Ciência

Xingar faz bem? Ciência explica relação de palavrões com a saúde

Negócios

Eles não têm diploma, mas são bilionários — e quatro são brasileiros

Mercados

‘Rali do Papai Noel’: S&P 500 sobe em 77% dos anos desde 1950