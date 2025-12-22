Rodízio de veículos em SP fica suspenso a partir de hoje

A Prefeitura de São Paulo suspendeu, a partir desta segunda-feira, 22, o rodízio municipal de veículos para automóveis de passeio. O programa será retomado no dia 12 de janeiro

A decisão foi motivada pela redução no volume de tráfego registrada nos últimos dias de dezembro e no início de janeiro, segundo nota oficial.

Regras mantidas

Durante o recesso do rodízio, seguem em vigor:

As restrições para caminhões , com base na Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC) ;

Os limites da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) ;

A proibição de circulação em faixas exclusivas, fora dos horários permitidos.

As faixas reversíveis, normalmente ativadas para melhorar o fluxo em vias específicas, também foram temporariamente desativadas.

Como funciona o rodízio

O programa municipal de restrição veicular visa reduzir o trânsito nos horários de pico e opera nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, com base no último dígito da placa do veículo:

Segundas-feiras : placas com finais 1 e 2

Terças-feiras : finais 3 e 4

Quartas-feiras : finais 5 e 6

Quintas-feiras : finais 7 e 8

Sextas-feiras: finais 9 e 0

A suspensão temporária é uma medida recorrente no período de festas de fim de ano.