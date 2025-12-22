Rodízio de veículos em SP fica suspenso a partir de hoje

São Paulo: rodízio fica suspenso a partir de hoje (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06h42.
Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 06h44.
A Prefeitura de São Paulo suspendeu, a partir desta segunda-feira, 22, o rodízio municipal de veículos para automóveis de passeio. O programa será retomado no dia 12 de janeiro
A decisão foi motivada pela redução no volume de tráfego registrada nos últimos dias de dezembro e no início de janeiro, segundo nota oficial.
Durante o recesso do rodízio, seguem em vigor:
As restrições para caminhões, com base na Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC);
Os limites da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);
A proibição de circulação em faixas exclusivas, fora dos horários permitidos.
As faixas reversíveis, normalmente ativadas para melhorar o fluxo em vias específicas, também foram temporariamente desativadas.
O programa municipal de restrição veicular visa reduzir o trânsito nos horários de pico e opera nos dias úteis, das 7h às 10h e das 17h às 20h, com base no último dígito da placa do veículo:
Segundas-feiras: placas com finais 1 e 2
Terças-feiras: finais 3 e 4
Quartas-feiras: finais 5 e 6
Quintas-feiras: finais 7 e 8
Sextas-feiras: finais 9 e 0
A suspensão temporária é uma medida recorrente no período de festas de fim de ano.