Rio tem 285 infectados pelo coronavírus aguardando vaga em UTIs

Com a rede estadual de Saúde já saturada, o Rio já tem 285 infectados pelo coronavírus aguardando vaga em leitos de UTI. Enquanto os oito hospitais de campanha anunciados pelo governo ainda demoram a ser abertos, a única unidade destinada a vítimas da covid-19 que ainda possui camas de UTI disponíveis observou um crescimento significativo na ocupação de leitos ao longo do último fim de semana.

Na sexta-feira, dia 24, 51% da UTI do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, estavam ocupados; nesta segunda-feira, 27, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o porcentual é de 75% na unidade da cidade do sul fluminense.

O governo do Estado abriu, no último sábado, 25, as primeiras 30 vagas de um dos oito hospitais de campanha que estão sendo construídos, sendo apenas dez de UTI. A unidade fica no Leblon, na zona sul da capital, e foi a única cujas obras foram entregues dentro do prazo estipulado pelo Palácio Guanabara (30 de abril). E o fez de modo reduzido.

As demais unidades, incluindo a principal delas, no Maracanã, zona norte, só vão ser abertas em maio. Construído no estádio de atletismo Célio de Barros, que pertence ao complexo esportivo em que fica o palco mais famoso do futebol brasileiro, o maior hospital de campanha do Estado terá 400 leitos, divididos igualmente entre UTI e enfermaria.

Sobre a falta de vagas de UTI na rede estadual, a secretaria de Saúde diz que “há rotativa de vagas ocasionadas por altas, óbitos, além de reservas técnicas de leitos para pacientes já internados que possam agravar o quadro clínico.”

Desde meados da semana passada, não há mais vagas nas UTIs dos hospitais estaduais da capital fluminense. Atualmente, 919 pessoas estão internadas com a covid-19 na cidade, sendo 315 em UTI – ou seja, o número de pessoas na fila já é quase igual ao de internados.

“A Secretaria Estadual de Saúde informa que, até o momento, 521 novos leitos exclusivos para tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid foram abertos em todo o Estado do Rio de Janeiro. Desse total, 256 são UTIs e 265 enfermarias. Além dessas unidades destinadas, há ainda 137 leitos para o tratamento da covid-10 em áreas isoladas de outras unidades estaduais”, aponta o governo.

No balanço total da rede estadual, a ocupação dos leitos de UTI está em 81%; de enfermaria, 70%. O Rio de Janeiro tinha até a manhã desta segunda 7.111 casos confirmados da doença, com 645 mortes.