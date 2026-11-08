Rio registra ventos de quase 60 km/h neste domingo; veja áreas afetadas

O Rio de Janeiro registrou rajadas de vento de até 59,4 km/h neste domingo, 8 de novembro. A maior velocidade foi medida na Marambaia, na Zona Oeste, segundo dados divulgados pelo Centro de Operações Rio (COR), com base no Sistema Alerta Rio.

No aeródromo do Campo dos Afonsos, também na Zona Oeste, os ventos chegaram a 55,5 km/h. A Marambaia teve ainda outro registro de 52,6 km/h.

As medições, atualizadas às 12h48, mostram que as rajadas também atingiram outras regiões da capital fluminense, incluindo Copacabana, na Zona Sul.

Onde foram registradas as rajadas de vento mais fortes no Rio?

Confira as velocidades registradas neste domingo, segundo os dados divulgados pelo COR:

Marambaia, Zona Oeste: 59,4 km/h e 52,6 km/h;

59,4 km/h e 52,6 km/h; Campo dos Afonsos, Zona Oeste: 55,5 km/h;

55,5 km/h; Forte de Copacabana, Zona Sul: 47,5 km/h;

47,5 km/h; Guaratiba, Zona Oeste: 44,8 km/h;

44,8 km/h; Copacabana, Zona Sul: 43,9 km/h.

Quais cuidados tomar durante as rajadas de vento?

O Centro de Operações Rio recomenda atenção redobrada em locais com árvores, coberturas metálicas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pela força dos ventos.

Nas ruas, a orientação é evitar abrigo sob árvores e coberturas metálicas. A população também deve manter distância de cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas.

O órgão recomenda ainda suspender atividades esportivas ao ar livre, especialmente no mar.

Dentro de casa, a orientação é manter janelas, basculantes e portas de armários fechados para evitar correntes de ar. Persianas, cortinas e blecautes também devem permanecer fechados para reduzir a dispersão de estilhaços caso algum vidro se quebre.

*Com O Globo