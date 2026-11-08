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Tema da redação do Enem é revelado pelo Inep; veja qual

Tema aborda 'A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal'

Tema da redação do Enem 2026 é a valorização do SUS como direito universal (Divulgação)

Tema da redação do Enem 2026 é a valorização do SUS como direito universal (Divulgação)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13h55.

Última atualização em 8 de novembro de 2026 às 14h05.

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O tema da redação do Enem 2026 é a valorização do Sistema Único de Saúde como direito universal. Os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo defendendo um ponto de vista sobre o assunto. A nota da redação é calculada com base em cinco competências textuais, totalizando até 1.000 pontos.

O tema da redação do Enem 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". O tema será explorado pelos participantes neste domingo, 8, no primeiro dia de provas do exame.

Na redação, o candidato deve produzir um texto dissertativo-argumentativo, no qual defende um ponto de vista sobre o assunto e o fundamenta com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor.

"É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo", explica o Guia do Participante.

Como funciona a avaliação e a nota

Os avaliadores atribuem notas de 0 a 200 a cada uma das cinco competências textuais. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos.

As competências avaliadas são:

  • Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
  • Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema;
  • Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;
  • Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
  • Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.
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