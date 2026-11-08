Tema da redação do Enem é revelado pelo Inep; veja qual

O tema da redação do Enem 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". O tema será explorado pelos participantes neste domingo, 8, no primeiro dia de provas do exame.

Na redação, o candidato deve produzir um texto dissertativo-argumentativo, no qual defende um ponto de vista sobre o assunto e o fundamenta com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor.

"É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo", explica o Guia do Participante.

Como funciona a avaliação e a nota

Os avaliadores atribuem notas de 0 a 200 a cada uma das cinco competências textuais. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos.

As competências avaliadas são: