A coleção da Orient em homenagem à Esquadrilha da Fumaça

A Esquadrilha da Fumaça existe desde 1952, quando instrutores da Academia da Força Aérea Brasileira, no Campo dos Afonsos, começaram a usar os aviões americanos T-6 Texan para desenvolver nos cadetes o gosto pela acrobacia. O nome viria um ano depois, quando um tanque de óleo foi adaptado às aeronaves para produzir fumaça durante as manobras. A equipe foi oficializada, as apresentações se multiplicaram e o T-6 virou símbolo. A Orient acompanha essa história desde 2022, quando lançou o primeiro relógio da linha FAB. O quarto capítulo acaba de chegar.

O Orient FAB T6 é um cronógrafo automático de caixa em aço de 40 mm, limitado a 203 exemplares numerados, e tem preço sugerido de R$ 14 mil. A homenagem desta edição é dupla: ao avião North American T-6 Texan, que a FAB operou entre 1952 e 1976, e ao Coronel Antônio Arthur Braga, o piloto com mais horas de voo no modelo em toda a história mundial. Braga integrou a Esquadrilha da Fumaça por 17 anos, sendo 12 como comandante, e realizou mais de mil demonstrações aéreas no Brasil e em países da América do Sul e Central. Faleceu em 2003, aos 71 anos.

O mostrador e o caseback

O material luminescente nos índices e ponteiros do Orient FAB T6 garante leitura em qualquer condição de luz, um dos recursos funcionais herdados da instrumentação de aviação (Divulgação)

O mostrador branco texturizado segue a estética dos instrumentos de aviação, com três submostradores que retomam as cores e os detalhes do painel do T-6. Os índices e ponteiros recebem material luminescente para garantir leitura em condições de pouca luz, e o vidro de safira protege a peça contra riscos. O aro traz régua de cálculo para consumo de combustível, reforçando o caráter técnico do projeto. No caseback, o selo da Esquadrilha da Fumaça aparece gravado em dourado.

O movimento cronógrafo automático trabalha com 34 rubis, frequência de 28.800 vibrações por hora, reserva de marcha de 45 horas e possibilidade de corda manual. A resistência à água chega a 100 metros, ampliando as condições de uso cotidiano.

Três pulseiras e uma maleta para cinco relógios

O modelo acompanha três pulseiras: a sólida de cinco elos em aço, mais uma em couro texturizado marrom com costuras contrastantes e outra em nylon balístico azul de alta resistência. As trocas são feitas sem ferramentas, por sistema quick release. A pedido dos pilotos da Esquadrilha, as pulseiras trazem inscrições das saudações feitas antes dos voos.

Pela primeira vez na linha FAB, o estojo vai além do relógio individual. A maleta tem cinco espaços, um para cada edição da série, incluindo as três anteriores, a atual e uma ainda por vir. "Pensamos essa edição como uma peça de valor histórico e colecionável", disse Rodrigo Anzanello, diretor de produtos da Orient no Brasil.

O mostrador passou por processo de esmaltação artesanal que exige entre 40 e 100 horas de fabricação por peça, com etapas de aplicação de esmalte, queimas sucessivas em alta temperatura, polimentos e inspeções. A Orient é líder do mercado brasileiro de relógios automáticos e integra o grupo Seiko Epson. O Orient FAB T6 estará disponível nos pontos de venda autorizados da marca em todo o Brasil.