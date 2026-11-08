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Enem 2026: o que levar, o que deixar de fora e a que horas chegar ao local

Exame começa neste domingo, 8, com 5,05 milhões de inscritos

Enem 2026: portões fecham às 13h neste domingo; veja o que levar à prova (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Enem 2026: portões fecham às 13h neste domingo; veja o que levar à prova (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12h01.

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Contexto29s

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está disponível para mais de 5 milhões de estudantes inscritos. As provas ocorrem em dois domingos, com horários específicos de entrada e documentos obrigatórios a serem levados. O exame abrange diversas áreas do conhecimento em dois dias distintos.

O portões estão oficialmente abertos aos mais de 5,05 milhões de estudantes que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O primeiro dos dois dias de provas é neste domingo, 8, e o segundo, no próximo domingo, 15.

Horários

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entrada nos locais de prova é permitida das 12h às 13h, e a prova começa às 13h30.

Os portões abrem e fecham ao mesmo tempo em todo o país, e os horários divulgados são os de Brasília. Por isso, o fechamento varia conforme o fuso:

  • Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e maior parte do Amazonas: 12h (hora local)
  • Acre e extremo oeste do Amazonas: 11h (hora local)

O que levar

Antes de sair de casa, o candidato deve conferir no cartão de confirmação o local de prova, disponível na página do participante. O cartão não é obrigatório, mas o Inep aconselha levá-lo.

É obrigatório levar a via original de um documento oficial com foto. São aceitos:

  • Identidade emitida pelos órgãos estaduais de identificação;
  • Carteira nacional de habilitação válida;
  • Carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997;
  • Passaporte.

Documentos digitais devem ser apresentados nos aplicativos originais ou no GOV.BR. Também é preciso levar caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente.

Quem precisar comprovar que fez o exame deve levar a declaração de comparecimento já impressa, para que o responsável pelo local assine.

O que fica de fora

Ao chegar, o fiscal entrega um envelope porta-objetos, onde devem ser guardados todos os itens não obrigatórios para a prova, como:

  • Cartão de confirmação;
  • Óculos escuros, bonés e similares;
  • Livros;
  • Protetores auriculares e fones de ouvido;
  • Relógios;
  • Celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos, que devem estar desligados.

As orientações completas estão no site do Enem.

O que cai em cada dia

  • Neste domingo, 8: redação e questões de linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, educação física, artes e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas e suas tecnologias (geografia, história, filosofia e sociologia). A prova dura cinco horas e meia e termina às 19h (Brasília). Os candidatos devem permanecer na sala até as 15h30. O caderno de questões só pode ser levado por quem deixar a sala em definitivo a partir das 18h30.
  • Domingo, 15: ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática e suas tecnologias. A prova dura cinco horas e termina às 18h30 (Brasília). A permanência mínima também é até as 15h30, e o caderno só pode ser levado por quem sair em definitivo a partir das 18h.
Acompanhe tudo sobre:EnemMEC – Ministério da EducaçãoBrasil

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