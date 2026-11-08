Enem 2026: o que levar, o que deixar de fora e a que horas chegar ao local

O portões estão oficialmente abertos aos mais de 5,05 milhões de estudantes que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O primeiro dos dois dias de provas é neste domingo, 8, e o segundo, no próximo domingo, 15.

Horários

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entrada nos locais de prova é permitida das 12h às 13h, e a prova começa às 13h30.

Os portões abrem e fecham ao mesmo tempo em todo o país, e os horários divulgados são os de Brasília. Por isso, o fechamento varia conforme o fuso:

Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e maior parte do Amazonas: 12h (hora local)

12h (hora local) Acre e extremo oeste do Amazonas: 11h (hora local)

O que levar

Antes de sair de casa, o candidato deve conferir no cartão de confirmação o local de prova, disponível na página do participante. O cartão não é obrigatório, mas o Inep aconselha levá-lo.

É obrigatório levar a via original de um documento oficial com foto. São aceitos:

Identidade emitida pelos órgãos estaduais de identificação;

Carteira nacional de habilitação válida;

Carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997;

Passaporte.

Documentos digitais devem ser apresentados nos aplicativos originais ou no GOV.BR. Também é preciso levar caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente.

Quem precisar comprovar que fez o exame deve levar a declaração de comparecimento já impressa, para que o responsável pelo local assine.

O que fica de fora

Ao chegar, o fiscal entrega um envelope porta-objetos, onde devem ser guardados todos os itens não obrigatórios para a prova, como:

Cartão de confirmação;

Óculos escuros, bonés e similares;

Livros;

Protetores auriculares e fones de ouvido;

Relógios;

Celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos, que devem estar desligados.

As orientações completas estão no site do Enem.

O que cai em cada dia