Enem 2026: o que levar, o que deixar de fora e a que horas chegar ao local

Enem 2026: portões fecham às 13h neste domingo; veja o que levar à prova (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
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Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12h01.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está disponível para mais de 5 milhões de estudantes inscritos. As provas ocorrem em dois domingos, com horários específicos de entrada e documentos obrigatórios a serem levados. O exame abrange diversas áreas do conhecimento em dois dias distintos.
O portões estão oficialmente abertos aos mais de 5,05 milhões de estudantes que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. O primeiro dos dois dias de provas é neste domingo, 8, e o segundo, no próximo domingo, 15.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a entrada nos locais de prova é permitida das 12h às 13h, e a prova começa às 13h30.
Os portões abrem e fecham ao mesmo tempo em todo o país, e os horários divulgados são os de Brasília. Por isso, o fechamento varia conforme o fuso:
Antes de sair de casa, o candidato deve conferir no cartão de confirmação o local de prova, disponível na página do participante. O cartão não é obrigatório, mas o Inep aconselha levá-lo.
É obrigatório levar a via original de um documento oficial com foto. São aceitos:
Documentos digitais devem ser apresentados nos aplicativos originais ou no GOV.BR. Também é preciso levar caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente.
Quem precisar comprovar que fez o exame deve levar a declaração de comparecimento já impressa, para que o responsável pelo local assine.
Ao chegar, o fiscal entrega um envelope porta-objetos, onde devem ser guardados todos os itens não obrigatórios para a prova, como:
As orientações completas estão no site do Enem.