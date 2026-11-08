Gabarito extraoficial do Enem 2026: veja sites que realizam a correção da prova

Enem: O resultado individual do Enem 2026 está previsto para janeiro de 2027 (Angelo Miguel/MEC)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 14h00.
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8 de novembro, e estudantes poderão acompanhar a correção das questões em plataformas de ensino e cursinhos preparatórios.
Descomplica, Brasil Escola, Aprova Total e Objetivo estão entre as instituições que anunciaram gabaritos extraoficiais ou transmissões com comentários sobre as provas.
Os participantes responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de Linguagens e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação dissertativo-argumentativa. A aplicação começa às 13h30 e termina às 19h, pelo horário de Brasília.
O gabarito extraoficial permite comparar as respostas marcadas pelos candidatos com as alternativas indicadas por professores. As correções, porém, são independentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e podem apresentar diferenças em relação ao gabarito oficial.
No segundo dia do exame, em 15 de novembro, os estudantes responderão a outras 90 questões, divididas entre Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A prova terminará às 18h30.
Confira as plataformas que anunciaram a divulgação das respostas e as transmissões previstas para o primeiro dia do exame.
O Descomplica anunciou a divulgação gratuita do gabarito extraoficial do Enem 2026 em seu site, com previsão de liberação às 18h neste domingo, 8 de novembro.
Como a prova termina oficialmente às 19h, a publicação completa das respostas poderá ocorrer ao longo da noite.
A plataforma também oferece uma ferramenta para os participantes registrarem suas respostas, verificarem o número de acertos e simularem o desempenho a partir de dados históricos do exame.
O serviço também estará disponível no segundo dia de provas, em 15 de novembro.
O portal Brasil Escola vai realizar a correção das provas em parceria com o Sistema de Ensino COC.
As respostas serão disponibilizadas em tempo real no site, após o encerramento da aplicação, acompanhadas de comentários e resoluções elaborados por professores.
Além do gabarito, o Brasil Escola realizará transmissões ao vivo em seu canal no YouTube, a partir das 19h30, nos dias 8 e 15 de novembro, com análises dos destaques das provas.
Professores do Objetivo participarão de uma transmissão ao vivo da CNN Brasil neste domingo, a partir das 20h, para resolver questões e comentar o primeiro dia de provas.
A correção será exibida no canal da CNN Brasil no YouTube. A emissora também disponibilizará um gabarito extraoficial interativo em seu site, com apoio do SAS Educação.
O Objetivo mantém ainda uma página de resoluções comentadas de vestibulares e edições anteriores do Enem.
Veja as informações sobre a correção do Enem 2026 na CNN Brasil e acompanhe as resoluções do Enem no site do Objetivo.
O Aprova Total também confirmou a divulgação do gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2026.
Segundo a plataforma, as respostas das questões de Linguagens e Ciências Humanas serão publicadas na noite deste domingo, 8 de novembro, após o encerramento da prova.
O cursinho fará a correção questão por questão e disponibilizará as respostas em seu site. A mesma programação está prevista para o segundo dia do exame, em 15 de novembro.
Confira o gabarito extraoficial do Enem 2026 do Aprova Total.
A Folha de S.Paulo realizará uma transmissão ao vivo em parceria com o Grupo Educacional Farias Brito neste domingo, a partir das 19h.
Professores vão comentar as questões do primeiro dia do exame, analisar o tema da redação e apresentar respostas e resoluções extraoficiais.
A transmissão será disponibilizada no site do jornal e no YouTube.
O Estratégia Vestibulares também anunciou uma correção ao vivo do primeiro dia do Enem 2026, com início previsto para as 18h30. As respostas serão atualizadas durante a transmissão dos professores.
O FTD Resolve disponibilizou uma ferramenta de acompanhamento em tempo real, na qual o participante poderá selecionar a cor do caderno, registrar as alternativas marcadas e acompanhar a resolução comentada das questões.
O prazo está previsto no edital do exame. O instituto poderá publicar as respostas antes da data-limite.
Os documentos estarão disponíveis na seção Enem, no portal do Inep, onde os estudantes poderão consultar as respostas correspondentes aos cadernos de prova.
O resultado individual do Enem 2026 está previsto para janeiro de 2027, mas o Inep ainda não anunciou uma data exata.
Os participantes poderão consultar as notas por área de conhecimento e a pontuação da redação na Página do Participante, mediante acesso com CPF e senha da conta gov.br.
As notas poderão ser utilizadas para concorrer a vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras de cada programa.
O modelo considera, entre outros fatores, a dificuldade das questões e o padrão de respostas do estudante. Por isso, dois candidatos com a mesma quantidade de acertos podem receber notas diferentes.
Depois da divulgação dos resultados, é possível calcular uma média simples ou uma média ponderada, de acordo com os critérios adotados pela instituição de ensino.
Média simples: some as cinco notas — Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação — e divida o resultado por cinco.
Média ponderada: multiplique cada uma das cinco notas pelo peso definido para o curso ou instituição pretendida. Depois, some os valores e divida o resultado pela soma dos pesos.
O desempenho necessário para concorrer a uma vaga depende dos critérios de seleção de cada curso e instituição.
Plataformas de ensino e cursinhos vão divulgar respostas neste domingo, 8 de novembro. A prova termina às 19h, e há transmissões anunciadas para o período da noite.
Descomplica, Brasil Escola, Aprova Total e outros serviços disponibilizarão correções em seus sites. Professores do Objetivo também participarão de uma transmissão da CNN Brasil.
Segundo o edital, o Inep divulgará os gabaritos até o décimo dia útil após a segunda prova, em 15 de novembro.
O gabarito extraoficial é produzido por professores e instituições independentes. Já o oficial é divulgado pelo Inep e serve de referência para a correção das provas objetivas.
A previsão é que os resultados individuais sejam divulgados em janeiro de 2027, em data ainda a ser anunciada pelo Inep.
Não é possível determinar a nota exata apenas pela quantidade de respostas corretas. O Inep utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera o padrão de acertos e a dificuldade das questões.