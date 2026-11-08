Trufa branca é vendida por mais de meio milhão de reais em leilão na Itália

Uma trufa branca de pouco mais de um quilo foi vendida por 100.000 euros (cerca de R$ 613 mil reais) neste domingo, 8, durante o 27º leilão mundial em Alba, perto de Turim, no norte da Itália. O comprador é de Hong Kong, segundo a agência AFP.

O segundo lote, uma trufa de 300 gramas, foi arrematado por 12.000 euros (R$ 73.560 mil). O comprador, porém, desistiu de levá-la, e o item foi vendido novamente, por 14.000 euros (R$ 85.820 mil), a um empresário local.

Leilão mais internacional da história

A edição teve quatro novos locais conectados: Brasília, Londres, Macau e Vilnius. Eles se juntaram às sedes que participam todos os anos, como Hong Kong, Bangcoc e Viena, somando nove cidades ligadas entre si.

"Nunca antes este leilão teve um caráter tão internacional: quatro novos locais, nove cidades conectadas entre si... Uma venda verdadeiramente mundial", disse à AFP-TV Roberto Bodrito, presidente regional da Enoteca Piemonte Cavour.

Seca afetou a safra

Segundo Bodrito, a trufa sofreu um pouco com a seca neste ano. Com as chuvas recentes, a temporada parece se recuperar, e a expectativa é de que o fim do ano seja mais favorável.

O fungo cresce em solos que precisam ser mantidos frescos e úmidos nas fases de germinação e maturação.

Dinheiro vai para ações beneficentes

O valor arrecadado é destinado a obras beneficentes na Itália e no exterior. Desde o primeiro leilão, em 1999, cerca de 7,2 milhões de euros (44,1 milhões de reais) foram usados para financiar um hospital na África, a reinserção social de jovens dependentes químicos e a educação de crianças em favelas.

Iguaria mais prestigiada do mundo

A trufa branca de Alba, muito cobiçada por gourmets e chefs, é considerada a mais prestigiada do mundo. Seu nome científico é Tuber magnatum Pico. Trata-se de um fungo subterrâneo que cresce em simbiose com determinadas árvores, fixando-se em suas raízes.

Crise na Itália

A produção de trufas na Itália, que podem custar até 4 mil euros por quilo, enfrenta dificuldades provocadas pelo calor extremo e pela falta de chuvas. A queda na oferta preocupa produtores de um dos principais países do comércio internacional do produto, justamente quando o mercado global está em expansão.

Segundo a consultoria Fortune Business Insights, o mercado mundial de trufas, avaliado em US$ 1,1 bilhão em 2025, deve alcançar US$ 2,32 bilhões até 2034, com crescimento médio anual projetado de 8,6%.

A Itália tem participação relevante nesse negócio, com US$ 65,4 milhões em exportações e US$ 61,6 milhões em importações, segundo o Observatório da Complexidade Econômica (OEC). O desafio agora é manter a oferta diante de condições climáticas cada vez mais adversas.

No Piemonte, no norte do país, a temporada de trufas negras de outono, iniciada em outubro, começou abaixo das expectativas. O verão de 2026 foi o mais quente já registrado na região, com temperaturas que chegaram a 40 °C no fim de julho.