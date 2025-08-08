Brasil

Nova onda de frio terá ciclone e 'chuva congelada' no Brasil; veja quando começa

Segundo o Climatempo, a onda de frio trará mais dias consecutivos com mínimas e máximas baixas — e muitas regiões irão sentir frio por mais tempo

Da Redação
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 16h29.

Última atualização em 8 de agosto de 2025 às 16h49.

A chegada de uma massa de ar de origem polar que vem da Argentina trará a quinta onda de frio no país. A onda começa nesta sexta-feira, 8, e termina na próxima quarta-feira, 13.

O sistema começa a se deslocar e reduzirá as temperaturas no estado do Rio Grande do Sul e a queda no decorrer da noite vai ser significativa entre Santa Catarina e Paraná.

A entrada desta massa de ar polar no continente marca mais um período gelado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e provoca friagem entre Acre e Rondônia no Norte do Brasil. Segundo o Climatempo, esta onda de frio trará mais dias consecutivos com mínimas e máximas baixas – e muitas regiões irão sentir frio por mais tempo.

Grande parte do Sul (exceção extremo sul e região do litoral do RS), São Paulo, sul e Triângulo de Minas, sul do Rio de Janeiro, todo o estado de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e extremo sul de Goiás, entram no limiar de onda de frio – com temperaturas 5 °C ou mais abaixo da média.

Além disso, com a presença ainda do ciclone em alto mar e os ventos úmidos soprando para o continente – a queda repentina de temperatura pode estimular a ocorrência de precipitação invernal (chuva congelada) – no planalto e na Serra Catarinense e na região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, incluindo São José dos Ausentes e Cambará do Sul, principalmente, na madrugada e manhã de sábado, 9.

Possibilidade de geada

O risco para geada aumenta em grande parte do Sul e em Mato Grosso do Sul, especialmente na manhã do sábado e no domingo, 10.

Com as temperaturas baixas e um amanhecer de tempo aberto, várias cidades do interior de SP podem registrar o fenômeno, mas, principalmente: região de Piracicaba, Tatuí, Rio Claro, Serra Negra, Botucatu e Boituva, além do oeste e sudoeste paulista, incluindo Rancharia e áreas do Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira entre SP e MG, além do extremo sul de Minas, novamente com temperaturas bem baixas em Maria da Fé e no distrito de Monte Verde.

Esta nova onda de frio pode provocar mínimas baixas no amanhecer da segunda-feira, 11, sobre grande parte do Brasil e friagem em Rio Branco e Porto Velho. Mesmo com a presença do sol forte em muitas cidades do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as tardes devem continuar com temperaturas baixas e a presença do ar mais gelado com vento de sul/sudeste.

Em Vitória e na cidade do Rio de Janeiro, as máximas entre segunda e terça, não devem passar dos 22 a 23 graus. Em São Paulo, as mínimas podem variar entre 8 °C e 9 °C de domingo até terça-feira, 12, e as máximas, não passam dos 20 °C a 16 °C.

