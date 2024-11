Rio de Janeiro terá 'megaferiado' de seis dias por conta da Cúpula do G20

O Rio de Janeiro se prepara para um 'megaferiado' inédito de seis dias, que começará na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro. O feriado acontece por conta da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20 na cidade, que resultou na criação de feriados municipais nos dias 18 e 19 de novembro. Esses dias se somam a outros feriados nacionais, incluindo a Proclamação da República, e ao recém-estabelecido feriado nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, garantindo uma pausa prolongada para cariocas e turistas.

O calendário, que promete transformar a cidade em um ponto de lazer para os que querem aproveitar o sol e as praias, é uma combinação rara de feriados. A sexta-feira, 15 de novembro, marca a Proclamação da República, um dos poucos feriados nacionais deste ano a cair em uma sexta. Em seguida, a segunda, 18, e a terça,19, foram decretadas feriados municipais pelo prefeito Eduardo Paes, que sancionou a lei 8.314/24, aprovada pela Câmara de Vereadores para facilitar a organização e segurança do evento do G20. Por fim, a quarta-feira, 20, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, agora é feriado nacional, instituído pela lei 14.759/23, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2022.

Previsão de sol para o feriadão

Os cariocas e turistas terão outro motivo para comemorar: a previsão do tempo indica sol durante cinco dos seis dias do megaferiado, favorecendo a tradicional ida à praia. Segundo o Climatempo, a sexta-feira, 15, terá sol, mas com possibilidade de chuva à tarde. No sábado, 16, o tempo será parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. O domingo, 17, e a segunda-feira, 18, serão dias de sol, e o clima seguirá ensolarado até a terça-feira, 19. Já na quarta-feira, 20, o céu apresentará nuvens, mas o sol ainda marcará presença.

A temperatura promete ser confortável, variando entre 20º e 32ºC, ideal para os padrões cariocas. Com o feriadão e o clima favorável, a expectativa é de que as praias cariocas, como Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, fiquem lotadas, oferecendo um cenário perfeito para aproveitar a cidade.

Funcionamento dos serviços essenciais

Durante os feriados municipais de 18 e 19 de novembro, alguns serviços essenciais, como bares, restaurantes, comércio de rua e centros culturais, continuarão funcionando. Esse esquema especial busca acomodar tanto o evento do G20 quanto o fluxo de turistas e moradores que pretendem aproveitar as atrações e as praias da cidade. A medida visa minimizar os impactos do feriado prolongado na economia e garantir que cariocas e visitantes possam desfrutar de uma infraestrutura de lazer completa durante o período.

Com a chegada de líderes internacionais para a Cúpula do G20 e o megaferiado, o Rio de Janeiro deve se tornar um ponto de encontro entre o cenário diplomático e a efervescência cultural e turística da cidade, que espera receber visitantes de várias partes do Brasil e do mundo.