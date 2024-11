Dia 15 de novembro é feriado ou ponto facultativo?

Nesta sexta-feira, 15, é celebrado o dia da Proclamação da República, uma das datas mais importantes para a história do Brasil. Esse fato ocorreu em 1889 e foi resultado de uma mobilização contra a família real portuguesa, para instaurar a república no país.

15 de novembro é feriado ou ponto facultativo?

O dia 15 de novembro é considerado feriado nacional em todo o país.

Feriado de 15 de novembro emenda no dia 14?

A decisão de emendar no feriado cabe exclusivamente a empresa. Dia 14 de Novembro é considerado expediente normal de trabalho, porem pode ter folga dependendo do acordo entre patrão e empregado.

O que aconteceu dia 15 de Novembro?

A proclamação ocorreu como resultado de um movimento político crescente e da mobilização contra a monarquia, influenciada pela formação de partidos republicanos na década de 1870. Esse contexto enfraqueceu a monarquia, culminando no golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que destituiu o imperador Dom Pedro II e declarou o Brasil uma república, com um governo presidido por líderes eleitos.

No mesmo dia, o imperador D. Pedro II tentou, sem sucesso, formar um novo gabinete. A república foi oficialmente proclamada em um discurso feito pelo vereador José do Patrocínio, no Rio de Janeiro. Dois dias após o movimento, a família real partiu para Portugal, e Deodoro da Fonseca assumiu a presidência como o primeiro chefe de Estado republicano do Brasil.