Microsoft leva Copilot ao Mac, mas versão para Apple ainda tem limitações

A Microsoft lançou seu chatbot de IA generativa, o Copilot, para computadores da Apple. O aplicativo já está disponível na App Store e pode ser instalado em dispositivos com MacOS 14.0 ou superior e equipados com o chip M1.

A ferramenta auxilia usuários em tarefas como escrever e-mails, cartas de apresentação e currículos, responder perguntas e traduzir textos. O Copilot também oferece modo escuro e o recurso Think Deeper, introduzido em janeiro, que utiliza o modelo de linguagem o1 da OpenAI para fornecer respostas mais detalhadas.

Apesar do lançamento, a versão para Mac ainda não tem todas as funcionalidades disponíveis em outras plataformas. O site The Verge destacou que a função de resumo de documentos, presente em outras versões do Copilot, ainda não foi implementada no MacOS, mas deve chegar em breve.

Outra novidade é a atualização do Copilot para iPad, que agora conta com suporte aprimorado para multitarefas, permitindo mover e redimensionar abas com mais flexibilidade. Usuários também poderão fazer login com o Apple ID no iPad ou iPhone e enviar arquivos em PDF para fazer perguntas ou pedir resumos.

O Copilot foi lançado originalmente em setembro de 2023.