Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em SP e outros estados

Alertas de "perigo" para chuvas intensas foram lançados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira. De acordo com o órgão, São Paulo, Minas Gerais, outros sete estados, além do Distrito Federal, devem ser atingidos pela condição.

O aviso laranja encobre também Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins. Com isso, as localidades devem ter chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos de até 100 km/h. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

O alerta amarelo mostra "perigo potencial", mas também indica chuvas intensas. Os estados podem esperar chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60 km/h. Serão afetados: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Com a consição, o Inmet também avisa para o risco de queda de galhos, alagamentos, problemas na rede elétrica e possíveis descargas. Em caso de rajadas de vento nos próximos dias, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, devido ao perigo de raios, além de não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.