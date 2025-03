Rodízio em SP continua suspenso nesta Quarta-feira de Cinzas

O rodízio de veículos continua suspenso em SP nesta Quarta-Feira de Cinzas. A proibição de determinados veículos de acordo com o final da placa de identificação continua valendo apenas para caminhões.

A decisão foi publicada em uma edição do Diário Oficial do Município no último dia 17 e faz parte de uma operação de trânsito organizada pela prefeitura e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) começou a valer novamente nesta quarta-feira, 5. Ela havia ficado suspensa na segunda, dia 3 e na terça-feira, dia 4.

As faixas exclusivas de ônibus estarão voltam a ser exclusivas para o transporte público. Na terça-feira de Carnaval elas ficaram liberadas para todos os veículos.