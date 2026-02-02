WhatsApp deixa de funcionar em iPhones e Android antigos em fevereiro; veja lista

O WhatsApp começou a encerrar, a partir de 1º de fevereiro, o funcionamento do aplicativo em celulares que não atendem mais aos requisitos mínimos de sistema operacional. A medida afeta aparelhos considerados antigos e impede o envio e o recebimento de mensagens.

Segundo a plataforma, a decisão segue uma política periódica de atualização técnica. O objetivo é garantir segurança, desempenho e compatibilidade com novas funcionalidades do serviço de mensagens.

Os dispositivos impactados deixam de acessar o aplicativo porque utilizam versões de software que não recebem mais atualizações. Isso limita a capacidade de correção de falhas e amplia riscos relacionados à proteção de dados.

Requisitos mínimos do aplicativo

De acordo com o site oficial de suporte do WhatsApp, o app passou a exigir Android OS 5.0 ou superior. No caso dos aparelhos da Apple, o requisito mínimo é o iOS 15.1.

A empresa informa que usuários afetados recebem avisos prévios dentro do próprio aplicativo, com antecedência de meses, para que possam atualizar o sistema ou se preparar para a migração.

Modelos que perdem compatibilidade

A lista inclui aparelhos de diversas marcas que não suportam os sistemas exigidos:

Samsung : Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend, J2, Ace 4

: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend, J2, Ace 4 LG : Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II

: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II Motorola : Moto G (1ª geração), Moto E (1ª geração)

: Moto G (1ª geração), Moto E (1ª geração) Sony : Xperia Z2, Z3, M

: Xperia Z2, Z3, M Huawei : Ascend Mate, G740, D2

: Ascend Mate, G740, D2 HTC : Desire 500, One M8

: Desire 500, One M8 Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus

A maioria desses modelos foi lançada há mais de dez anos e não recebe mais suporte oficial dos fabricantes.

O que fazer para não perder dados

Usuários com aparelhos afetados devem, primeiro, verificar se há possibilidade de atualização do sistema operacional. Caso contrário, será necessário migrar a conta para um dispositivo compatível.

O WhatsApp recomenda realizar backup das conversas e arquivos multimídia antes do bloqueio definitivo. A medida permite preservar o histórico de mensagens e facilita a transferência para um novo celular.

*Com informações da agência O Globo.