WhatsApp deixa de funcionar em iPhones e Android antigos em fevereiro; veja lista

WhatsApp: confira se o aplicativo vai parar de funcionar no seu celular (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08h34.
O WhatsApp começou a encerrar, a partir de 1º de fevereiro, o funcionamento do aplicativo em celulares que não atendem mais aos requisitos mínimos de sistema operacional. A medida afeta aparelhos considerados antigos e impede o envio e o recebimento de mensagens.
Segundo a plataforma, a decisão segue uma política periódica de atualização técnica. O objetivo é garantir segurança, desempenho e compatibilidade com novas funcionalidades do serviço de mensagens.
Os dispositivos impactados deixam de acessar o aplicativo porque utilizam versões de software que não recebem mais atualizações. Isso limita a capacidade de correção de falhas e amplia riscos relacionados à proteção de dados.
De acordo com o site oficial de suporte do WhatsApp, o app passou a exigir Android OS 5.0 ou superior. No caso dos aparelhos da Apple, o requisito mínimo é o iOS 15.1.
A empresa informa que usuários afetados recebem avisos prévios dentro do próprio aplicativo, com antecedência de meses, para que possam atualizar o sistema ou se preparar para a migração.
A lista inclui aparelhos de diversas marcas que não suportam os sistemas exigidos:
A maioria desses modelos foi lançada há mais de dez anos e não recebe mais suporte oficial dos fabricantes.
Usuários com aparelhos afetados devem, primeiro, verificar se há possibilidade de atualização do sistema operacional. Caso contrário, será necessário migrar a conta para um dispositivo compatível.
O WhatsApp recomenda realizar backup das conversas e arquivos multimídia antes do bloqueio definitivo. A medida permite preservar o histórico de mensagens e facilita a transferência para um novo celular.
*Com informações da agência O Globo.