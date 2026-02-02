Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

WhatsApp deixa de funcionar em iPhones e Android antigos em fevereiro; veja lista

Aplicativo passa a exigir Android 5.0 ou iOS 15.1 e afeta modelos lançados há mais de uma década

WhatsApp: confira se o aplicativo vai parar de funcionar no seu celular (Getty Images)

WhatsApp: confira se o aplicativo vai parar de funcionar no seu celular (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08h34.

Tudo sobreWhatsApp
Saiba mais

O WhatsApp começou a encerrar, a partir de 1º de fevereiro, o funcionamento do aplicativo em celulares que não atendem mais aos requisitos mínimos de sistema operacional. A medida afeta aparelhos considerados antigos e impede o envio e o recebimento de mensagens.

Segundo a plataforma, a decisão segue uma política periódica de atualização técnica. O objetivo é garantir segurança, desempenho e compatibilidade com novas funcionalidades do serviço de mensagens.

Os dispositivos impactados deixam de acessar o aplicativo porque utilizam versões de software que não recebem mais atualizações. Isso limita a capacidade de correção de falhas e amplia riscos relacionados à proteção de dados.

Requisitos mínimos do aplicativo

De acordo com o site oficial de suporte do WhatsApp, o app passou a exigir Android OS 5.0 ou superior. No caso dos aparelhos da Apple, o requisito mínimo é o iOS 15.1.

A empresa informa que usuários afetados recebem avisos prévios dentro do próprio aplicativo, com antecedência de meses, para que possam atualizar o sistema ou se preparar para a migração.

Modelos que perdem compatibilidade

A lista inclui aparelhos de diversas marcas que não suportam os sistemas exigidos:

  • Samsung: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend, J2, Ace 4
  • LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II
  • Motorola: Moto G (1ª geração), Moto E (1ª geração)
  • Sony: Xperia Z2, Z3, M
  • Huawei: Ascend Mate, G740, D2
  • HTC: Desire 500, One M8
  • Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus

A maioria desses modelos foi lançada há mais de dez anos e não recebe mais suporte oficial dos fabricantes.

O que fazer para não perder dados

Usuários com aparelhos afetados devem, primeiro, verificar se há possibilidade de atualização do sistema operacional. Caso contrário, será necessário migrar a conta para um dispositivo compatível.

O WhatsApp recomenda realizar backup das conversas e arquivos multimídia antes do bloqueio definitivo. A medida permite preservar o histórico de mensagens e facilita a transferência para um novo celular.

*Com informações da agência O Globo. 

Acompanhe tudo sobre:WhatsAppCelulares

Mais de Tecnologia

Meta perdeu 17,7 bilhões de dólares com investimento em VR em 2025

CBF testa impedimento semiautomático no Maracanã usando iPhones 17 Pro

Setor de software da China cresce 13,2% em 2025

Apple lidera ranking de celulares mais vendidos em 2025, aponta Counterpoint

Mais na Exame

Brasil

Fim da escala 6x1 e trabalho por apps entram no radar no Congresso

Negócios

Toguro com ‘antirressaca’ e nova fábrica: os novos planos da Cimed para 2026

Pop

Paredão BBB 26: enquete aponta saída de participante com quase 3x mais votos que 2º lugar

Um conteúdo Bússola

Esta empresa está usando IA para acelerar operações do setor imobiliário em 73%