O que acontece se eu não votar e não justificar voto nas eleições 2026?

Eleições 2026: eleitores que não justificarem ausência nas eleições podem sofrer consequências; entenda (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15h11.
O primeiro turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo, 4, com a votação acontecendo das 8 às 17 horas. Para quem não puder comparecer às urnas, uma grande dúvida são as consequências para quem não justificar a ausência.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor que não justificar sua ausência terá que pagar uma multa eleitoral. Além disso, não poderá obter o passaporte e a carteira de identidade, não pode se inscrever em concurso ou prova para ocupar cargo ou função pública, nem ser empossado.
Seguindo o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), quem deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral terá que pegar uma multa de R$3,51 por turno de eleição.
Eleitores que declararem situação de pobreza perante a Justiça Eleitoral são isentos da multa pelo não comparecimento às urnas.
O pagamento pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou diretamente em um cartório eleitoral, por GRU, Pix ou cartão de crédito.
Os eleitores que não pagarem a multa podem sofrer uma sequência de consequências no seu dia a dia, incluindo o impedimento de cumprir algumas práticas legais. Confira a lista:
A justificativa pode ser feita pelo e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral. Porém, também é possível imprimir o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF) e entregá-lo preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais.
Outra opção é preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo pelos Correios à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título.
Não é preciso justificar no dia das votações; o eleitor tem o prazo de 60 dias após cada turno.