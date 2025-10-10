Turismo brasileiro cresce — e a culpa é desse esporte

A crescente popularidade das corridas de rua resultou em um aumento de 394% nas vendas de pacotes aéreos ligados ao esporte, segundo dados da Azul Viagens. O relatório considera compras realizadas entre janeiro e agosto de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O intervalo inclui provas de destaque, como a Maratona Internacional de São Paulo e a Meia Maratona de São Paulo, realizadas em maio e julho, respectivamente, além da Maratona Internacional de João Pessoa (PB) e da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, em agosto.

O interesse dos brasileiros pelo esporte se consolidou. Em 2024, a corrida de rua foi a modalidade mais praticada do mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar do pódio — atrás apenas dos Estados Unidos — e somando 19 milhões de atletas, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava.

Destinos paradisíacos impulsionam as vendas

O levantamento mostra que a prova 21k Noronha, marcada para 29 de novembro em Fernando de Noronha (PE), registrou aumento de 174% nas vendas, com ingressos esgotados três meses antes do evento. Já a Trancoso Running, que ocorre em 24 de outubro, na Bahia, surpreendeu com um salto de 1.462% nas vendas.

Destinos turísticos têm atraído cada vez mais corredores brasileiros. O restante do top 5 inclui a 21k Bonito, em dezembro, no Mato Grosso do Sul; a Meia Maratona do Sol, em Natal; e o Festival 21k de Pipa — ambas em outubro, no Rio Grande do Norte.

O crescimento do nicho pode ser explicado pela combinação de esporte e lazer: muitos atletas aproveitam as provas para relaxar, conhecer novos lugares e testar seus limites.

Além do segmento esportivo, o ecoturismo também apresentou alta de 95% na procura por pacotes que priorizam experiências em meio à natureza, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. Para 2026, a Azul Viagens planeja ampliar sua oferta de viagens esportivas.

Em agosto, a Azul Linhas Aéreas reportou receita operacional de R$ 4,9 bilhões no segundo trimestre de 2025.