Ricardo Salles vira réu em ação de contrabando de madeira

O Ministério Público Federal (MPF) do Pará tornou réu o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP). A decisão diz respeito a uma ação que apura esquema ilegal de exportação de madeira, e inclui a denúncia de outros servidores, como o ex-presidente do Ibama Eduardo Bim.

Segundo o site G1, a denúncia do MPF aponta para a existência de um "grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais", com envolvimento de Salles e outros servidores públicos.

Ricardo Salles se manifestou no "X" (ex-Twitter) sobre a denúncia, antes mesmo da divulgação da notícia:

"Tenho certeza que a seriedade e imparcialidade do Judiciário demonstrarão a falácia ali contida. Avante", diz trecho da postagem.

O caso que resultou na ação da Justiça Federal do Pará passou a ser investigado depois que madeireiros locais buscaram apoio de servidores do Ibama, incluindo o superintendente do órgão no Pará, após a apreensão de madeiras que seriam vendidas ilegalmente.

De facilitação para contrabando de madeira até corrupção, entenda as suspeitas que recaem sobre Ricardo Salles

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame