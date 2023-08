Amber Alerts: Ministério da Justiça e Meta lançam sistema para localizar crianças desaparecidas

Em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Meta vai começar a rodar no Brasil o Amber Alerts, sistema para ajudar na localização de desaparecidos. A ferramenta exibe, no Instagram e no Facebook, fotos e descrição das roupas com que crianças e adolescentes foram vistos pela última vez.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, em Brasília, como parte do projeto de Busca de Pessoas Desaparecidas, da pasta comandada por Flávio Dino. Disponível em mais de trinta países, o recurso será disponibilizado inicialmente no Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais. O objetivo é fazer uma expansão gradual dos alertas, para todos os estados, até o início do próximo ano.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 74.061 pessoas desaparecidas em 2022, um aumento de 12,9% em relação ao ano anterior. Dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), do Conselho Nacional do Ministério Público, mostram que crianças e adolescentes de até 17 anos são um terço dos desaparecidos no país.

Como serão feitos os alertas?

Os avisos vão aparecer no feed de usuários que estiverem a um raio de 160 quilômetros de onde a criança ou adolescente foi visto pela última vez. Os usuários poderão compartilhar o alerta em suas redes sociais para disseminar as informações.

Segundo a Meta, a ativação costuma ocorrer minutos ou horas depois que a criança foi vista pela última vez. O ministro da Justiça, Flávio Dino, explicou que ativação do alerta vai acontecer depois do desaparecimento ser reportado pelas delegacias. O Laboratório de Operações Cibernéticas, do Ministério da Justiça, será responsável pelo envio das informações.

O sistema irá exibir perfis de menores de 18 anos nos casos em que autoridades policiais indicam que o desaparecimento aconteceu em circunstâncias suspeitas, com risco de morte ou lesão corporal. Os avisos vão ficar ativos no Facebook e no Instagram por 24 horas ou até que as autoridades o cancelem