Réveillon na Paulista terá shows de Bruno e Marrone, Gloria Groove e MC Livinho; veja programação

O Réveillon da Avenida Paulista, tradicional festa na cidade de São Paulo, vai ser marcado neste ano por uma contagem regressiva para 2024 ao som de Bruno e Marrone. Além da dupla, a festa terá também atrações como Gloria Groove, MC Livinho e gospel com Thales Roberto e Renascer Praise.

A programação musical começa às 16h30 de terça-feira, 31, e se estende até o meio da madrugada de quarta-feira, 1º — o último show está marcado para 2h. Durante todos os intervalos de shows terão apresentação de MCs e DJs. Os metres de cerimônia serão a bailarina Ivi Mesquita e o funkeiro Bio G3.

A prefeitura prevê um esquema especial de segurança por conta da festa, com revista para acessar a Avenida Paulista. A administração municipal prevê que 2 milhões de pessoas vão participar do evento.

Atraindo principalmente moradores da cidade, 64,2% do público, a virada do ano também recebe turistas do interior paulista e outros estados, que chegam a 13,1%. Em média, cada turista gasta R$ 1.765 na cidade. O palco tem 32 metros de largura e 22 de altura. Localizado entre a Haddock Lobo e a Bela Cintra, começou a ser montado nesta terça-feira, 10.

Para evitar transtornos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito na região e as interdições acontecem em horários de menor movimento: das 22h às 5h. A grande estrutura planejada começará a ser desmontada logo após os shows, ainda no dia 1º, para garantir o deslocamento seguro pela região o mais breve possível.

Transporte

A prefeitura anunciou também que a população poderá aproveitar a festa com ônibus gratuitos, com o Domingão Tarifa Zero, ativado aos domingos, Natal, Réveillon e aniversário da cidade.

Veja a programação da Virada na Paulista:

Horário: