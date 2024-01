Resultados do Enem 2023 serão divulgados nesta terça; saiba como conferir

Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023 estão previstos para serem divulgados nesta terça-feira, 16, de acordo com cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. As notas poderão ser conferidas na Página do Participante.

As provas, que funcionam como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, foram realizadas em 5 e 12 de novembro na versão regular. Nos dias 12 e 13 de dezembro foi realizada a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e a reaplicação do exame para quem perder o exame por motivos justificáveis.

Gabarito Enem

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Em 2023, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram no exame. Do total de inscritos, 1,2 milhão não realizou a prova.

Com o resultado do exame, os participantes podem entrar na faculdade por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o País com base na nota do Enem.

Como consultar o resultado do Enem

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante.

Que horas sai a nota do Enem 2023?

O horário de divulgação do Enem não foi divulgado. Caso siga o padrão das edições anteriores, de 2020 e 2021, o resultado será publicado no período da noite.