Resultado em Rondônia: Fernando Máximo e Bruno Scheid são eleitos para o Senado

Os candidatos Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) foram eleitos senadores da República pelo estado de Rondônia nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,66% das urnas apuradas, Fernando Máximo obteve 31,97% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Bruno Scheid, que recebeu 26,56%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DE RONDÔNIA

O pleito no estado de Rondônia em 2026 teve 10 nomes disputando o cargo de senador da República:

Acir Gurgacz (PDT) – 123

Aires Mota (PV) – 432

Bruno Scheid (PL) – número 222

Dr. Fernando Máximo (PL) – 221

Engenheiro Thulio (MISSÃO) – 144

Luciana Oliveira (PT) – 133

Luis Fernando (PSD) – 555

Mariana Carvalho (Republicanos) – 100

Neidinha (PSB) – 400

Sílvia Cristina (PP) – 111

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.