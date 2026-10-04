Resultado Senador da Paraíba 2026: João Azevêdo e Veneziano são eleitos

Os candidatos João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB) foram eleitos senadores da República pelo estado do Paraíba nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,08% das urnas apuradas, Azevêdo obteve 32,53% dos votos válidos. Veneziano recebeu 22,71%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DE PARAÍBA

Quem é João Azevêdo

João Azevêdo Lins Filho é engenheiro civil, professor universitário e político paraibano com longa trajetória na gestão pública. Natural de João Pessoa, construiu sua carreira atuando no planejamento urbano e na execução de obras públicas antes de ingressar no cenário político.

Ocupou o cargo de secretário de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia na Paraíba, função na qual ganhou notoriedade como um gestor operacional focado em obras estruturantes, infraestrutura hídrica e desenvolvimento regional.

Filiado ao PSB, ingressou na disputa pelo Senado Federal com o discurso de atuar como o articulador dos grandes projetos de infraestrutura, atração de investimentos e investimentos públicos para a Paraíba em Brasília. Ele defende pautas como a expansão da segurança hídrica, fortalecimento do turismo e desenvolvimento do Nordeste.

Quem é Veneziano

Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto é advogado e político paraibano com tradição familiar na vida pública. Natural de Campina Grande, iniciou sua trajetória como vereador na cidade natal antes de se projetar como liderança executiva.

Conquistou projeção ao ser eleito e reeleito prefeito de Campina Grande (2005–2012), período marcado por fortes investimentos municipais.

Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Veneziano baseia sua atuação pública e articulação eleitoral no envio de emendas e recursos para os municípios paraibanos, além da defesa de investimentos em infraestrutura, recursos hídricos e transição energética.

Pleito da Paraíba teve 10 nomes disputando o cargo de senador da República:

ADRIANO TRAJANO 290 PCO

ANDRÉ GADELHA 151 JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSO

DR. MARCELO QUEIROGA 222 PL

JOAO AZEVÊDO 400 COLIGAÇÃO DAQUI PRA MELHOR

JOÃO BATISTA 801 UP

MAJOR FÁBIO 300 NOVO

NABOR 100 COLIGAÇÃO DAQUI PRA MELHOR

RINALDO JÚNIOR 272 DC

ROSILENE SANTANA 800 UP

VENEZIANO 155 JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSO

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.