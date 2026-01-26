Brasil

Prouni 2026: inscrições começam nesta segunda; veja passo a passo

Nesta edição, serão oferecidas 594.519 bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00h10.

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira, 26, e seguem até a próxima quinta-feira, 29 de janeiro.

Nesta edição, serão oferecidas 594.519 bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Do total, 274.819 são bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, e outras 319.700 são bolsas parciais, que cobrem 50%.

Essa é a maior oferta da história do programa, criado em 2004 no governo Lula.

O Prouni concede bolsas com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em critérios socioeconômicos.

Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem mais recente e cumprir os requisitos de renda familiar.

Como se inscrever no Prouni

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no site oficial do Prouni.

Ao iniciar o processo, o candidato será redirecionado para o portal gov.br, onde deverá realizar o cadastro com CPF e senha.

Durante a inscrição, é necessário:

  • Informar endereço de e-mail e telefone válidos;
  • Preencher dados do candidato e do grupo familiar;
  • Selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de curso, instituição, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.

A escolha deve respeitar a renda familiar per capita e os critérios definidos pelo MEC.

Quem pode se inscrever

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Para bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

Além da renda, o candidato precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições:

  • Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;
  • Ter cursado todo o ensino médio em escola privada como bolsista integral;
  • Ter cursado parte em escola pública e parte em privada como bolsista integral, parcial ou sem bolsa;
  • Ser pessoa com deficiência;
  • Ser professor da rede pública, no caso de cursos de licenciatura e pedagogia — sem exigência de renda.

Cronograma do Prouni 2026

  • Inscrição: 26 a 29 de janeiro
  • Primeira chamada: 3 de fevereiro
  • Segunda chamada: 2 de março
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março

Notas de corte por curso

As notas de corte do Prouni variam conforme o curso, a instituição e o turno escolhidos. A seguir, a estimativa das notas mínimas com base nas edições anteriores do programa:

  • Administração: nota de corte 450.02;
  • Agronomia: 450.82;
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 450.06;
  • Arquitetura e Urbanismo: 450.00;
  • Audiovisual: 509.44;
  • Biblioteconomia: 454.90;
  • Biomedicina: 450.18;
  • Ciência da Computação: 451.52;
  • Ciências Biológicas: 451.76;
  • Ciências Contábeis: 450.18;
  • Ciências Sociais: 460.76;
  • Design: 451.70;
  • Direito: 450.14;
  • Educação Física: 450.00;
  • Enfermagem: 450.28;
  • Engenharia Civil: 450.30;
  • Engenharia da Computação: 457.70;
  • Engenharia de Produção: 450.04;
  • Engenharia Elétrica: 450.36;
  • Engenharia Mecânica: 450.48;
  • Engenharia Química: 474.10;
  • Farmácia: 450.14;
  • Filosofia: 450.04;
  • Física: 452.80;
  • Fisioterapia: 450.28;
  • Fonoaudiologia: 452.56;
  • Gastronomia: 450.58;
  • Geografia: 450.06;
  • Gestão de Recursos Humanos: 450.00;
  • História: 450.32;
  • Jornalismo: 450.50;
  • Letras: 452.10;
  • Logística: 450.48;
  • Marketing: 450.26;
  • Matemática: 450.50;
  • Medicina: 642.64;
  • Medicina Veterinária: 450.82;
  • Nutrição: 450.06;
  • Odontologia: 450.28;
  • Pedagogia: 450.00;
  • Psicologia: 450.24;
  • Publicidade e Propaganda: 450.68;
  • Química: 451.08;
  • Radiologia: 455.34;
  • Serviço Social: 450.00;
  • Sistemas de Informação: 450.66;
  • Turismo: 456.44;
  • Zootecnia: 455.92.

Os cursos com mais vagas no Prouni

Segundo o MEC, os dez cursos com maior número de bolsas nesta edição do Prouni são:

CursoBolsas
Administração63.978
Ciências Contábeis41.864
Análise e Desenvolvimento de Sistemas29.367
Gestão de Recursos Humanos22.969
Direito21.558
Engenharia de Software17.484
Logística14.714
Criminologia13.978
Investigação e Perícia Criminal13.900
Psicologia13.505
