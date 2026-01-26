Prouni 2026: inscrições começam nesta segunda; veja passo a passo

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00h10.
As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira, 26, e seguem até a próxima quinta-feira, 29 de janeiro.
Nesta edição, serão oferecidas 594.519 bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Do total, 274.819 são bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, e outras 319.700 são bolsas parciais, que cobrem 50%.
Essa é a maior oferta da história do programa, criado em 2004 no governo Lula.
O Prouni concede bolsas com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em critérios socioeconômicos.
Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem mais recente e cumprir os requisitos de renda familiar.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no site oficial do Prouni.
Ao iniciar o processo, o candidato será redirecionado para o portal gov.br, onde deverá realizar o cadastro com CPF e senha.
Durante a inscrição, é necessário:
A escolha deve respeitar a renda familiar per capita e os critérios definidos pelo MEC.
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
Para bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.
Além da renda, o candidato precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições:
As notas de corte do Prouni variam conforme o curso, a instituição e o turno escolhidos. A seguir, a estimativa das notas mínimas com base nas edições anteriores do programa:
Segundo o MEC, os dez cursos com maior número de bolsas nesta edição do Prouni são:
|Curso
|Bolsas
|Administração
|63.978
|Ciências Contábeis
|41.864
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|29.367
|Gestão de Recursos Humanos
|22.969
|Direito
|21.558
|Engenharia de Software
|17.484
|Logística
|14.714
|Criminologia
|13.978
|Investigação e Perícia Criminal
|13.900
|Psicologia
|13.505