Prouni 2026: inscrições começam nesta segunda; veja passo a passo

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira, 26, e seguem até a próxima quinta-feira, 29 de janeiro.

Nesta edição, serão oferecidas 594.519 bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Do total, 274.819 são bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, e outras 319.700 são bolsas parciais, que cobrem 50%.

Essa é a maior oferta da história do programa, criado em 2004 no governo Lula.

O Prouni concede bolsas com base no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em critérios socioeconômicos.

Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem mais recente e cumprir os requisitos de renda familiar.

Como se inscrever no Prouni

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no site oficial do Prouni.

Ao iniciar o processo, o candidato será redirecionado para o portal gov.br, onde deverá realizar o cadastro com CPF e senha.

Durante a inscrição, é necessário:

Informar endereço de e-mail e telefone válidos;

Preencher dados do candidato e do grupo familiar;

Selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de curso, instituição, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.

A escolha deve respeitar a renda familiar per capita e os critérios definidos pelo MEC.

Quem pode se inscrever

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Para bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

Além da renda, o candidato precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

Ter cursado todo o ensino médio em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado parte em escola pública e parte em privada como bolsista integral, parcial ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública, no caso de cursos de licenciatura e pedagogia — sem exigência de renda.

Cronograma do Prouni 2026

Inscrição: 26 a 29 de janeiro

Primeira chamada: 3 de fevereiro

Segunda chamada: 2 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Notas de corte por curso

As notas de corte do Prouni variam conforme o curso, a instituição e o turno escolhidos. A seguir, a estimativa das notas mínimas com base nas edições anteriores do programa:

Administração : nota de corte 450.02;

Agronomia : 450.82;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas : 450.06;

Arquitetura e Urbanismo : 450.00;

Audiovisual : 509.44;

Biblioteconomia : 454.90;

Biomedicina : 450.18;

Ciência da Computação : 451.52;

Ciências Biológicas : 451.76;

Ciências Contábeis : 450.18;

Ciências Sociais : 460.76;

Design : 451.70;

Direito : 450.14;

Educação Física : 450.00;

Enfermagem : 450.28;

Engenharia Civil : 450.30;

Engenharia da Computação : 457.70;

Engenharia de Produção : 450.04;

Engenharia Elétrica : 450.36;

Engenharia Mecânica : 450.48;

Engenharia Química : 474.10;

Farmácia : 450.14;

Filosofia : 450.04;

Física : 452.80;

Fisioterapia : 450.28;

Fonoaudiologia : 452.56;

Gastronomia : 450.58;

Geografia : 450.06;

Gestão de Recursos Humanos : 450.00;

História : 450.32;

Jornalismo : 450.50;

Letras : 452.10;

Logística : 450.48;

Marketing : 450.26;

Matemática : 450.50;

Medicina : 642.64;

Medicina Veterinária : 450.82;

Nutrição : 450.06;

Odontologia : 450.28;

Pedagogia : 450.00;

Psicologia : 450.24;

Publicidade e Propaganda : 450.68;

Química : 451.08;

Radiologia : 455.34;

Serviço Social : 450.00;

Sistemas de Informação : 450.66;

Turismo : 456.44;

Zootecnia: 455.92.

Os cursos com mais vagas no Prouni

Segundo o MEC, os dez cursos com maior número de bolsas nesta edição do Prouni são: