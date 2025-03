Exclusivo: governador do Maranhão, Carlos Brandão, é o entrevistado da EXAME, às 10h30 desta terça

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), anunciou a implementação do programa Maranhão Livre da Fome, que começará a partir do final de abril. A iniciativa procura combater a insegurança alimentar e apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade no estado.

O programa foi viabilizado por meio de uma minirreforma tributária aprovada pelo governo, que aumentou a tributação sobre armas, munições e artigos de luxo, enquanto reduziu em dois pontos percentuais os impostos sobre produtos da cesta básica, em um contexto no qual o Brasil enfrenta o aumento no preço dos alimentos.

As ações para o desenvolvimento do Maranhão e os impactos do programa serão tema de uma entrevista ao vivo com o governador Carlos Brandão, que acontecerá nesta terça-feira, 11, às 10h30. A entrevista será transmitida pelo canal oficial do governo no YouTube e pelas redes sociais da EXAME.

Formado em Medicina Veterinária antes de entrar na vida pública, a trajetória política do governador Carlos Brandão começou como deputado federal, cargo que ocupou por dois mandatos, de 2007 a 2014. Em 2015, assumiu o cargo de vice-governador na gestão de Flávio Dino e, em abril de 2022, tornou-se governador do Maranhão. No mesmo ano, foi reeleito no primeiro turno.

A entrevista será conduzida por César H. S. Rezende, repórter da EXAME, e pelo editor de Macroeconomia, Luciano Pádua.