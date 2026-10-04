Resultado da eleição em Acre: Mailza e Alan Rick vão disputar 2º turno das eleições 2026

Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) irão disputar o governo do Acre no segundo turno das eleições 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 99,91% das urnas apuradas, Assis obteve 218 mil votos válidos, o que corresponde a 49,76%. Já Rick recebeu 32,26%, com 142 mil votos. Em terceiro ficou Tião Bocalom (PSDB), com 10,22%, que correspondem a 44 mil eleitores.

Já Thor Dantas (PSB) conseguiu 7,5% dos votos no estado, enquanto Dr. Luisinho (Agir) e Eudo Rafael (PCB) ambos tiveram menos de 1% dos votos válidos.

Em 2026, o Acre teve seis nomes disputando o cargo de governador:

Alan Rick (Republicanos) — 10

Dr. Luizinho (Agir) — 36

Eudo Raffael (PCB) — 21

Mailza Assis (Progressistas) — 11

Thor Dantas (PSB) — 40

Tião Bocalom (PSDB) — 45

Quem é Mailza Assis

Mailza Assis da Silva, conhecida como Mailza Gomes, construiu sua trajetória política no Acre antes de chegar ao Senado.

Filiada ao PP, foi secretária de Articulação Institucional e de Assistência Social de Senador Guiomard e, em 2019, assumiu o mandato de senadora como primeira suplente de Gladson Cameli, que deixou a Casa após ser eleito governador do estado. Ela exerceu o mandato entre 2015 e 2023.

Durante sua passagem pelo Senado, Mailza afirmou que pretendia concentrar sua atuação em temas sociais, com prioridade para saúde, educação, trabalho, família e defesa de mulheres, crianças e pessoas em situação de risco.

Também apontou como objetivos a criação de empregos, a destinação de emendas aos municípios e ações voltadas ao desenvolvimento do Acre.

Quem é Alan Rick

Alan Rick Miranda é senador pelo Acre desde 2023 e tem mandato previsto até 2031. Filiado ao Republicanos, exerce a liderança do Bloco Parlamentar Aliança no Senado.

No atual mandato, é titular da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), da Comissão de Educação e Cultura (CE), da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).

A atuação parlamentar de Alan Rick também inclui a participação em frentes voltadas a temas como microcrédito e microfinanças, educação profissional e tecnológica, defesa da pessoa idosa, pesquisa biomédica, recursos naturais e energia.

Ele ainda integra grupos parlamentares de relações com países como Estados Unidos, Israel e Japão e exerce representação brasileira no Parlamento do Mercosul.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO ACRE

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: