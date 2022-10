Repórter da Globo é agredido enquanto trabalhava próximo à casa de Roberto Jefferson

O repórter cinematográfico Rogério de Paula, 59 anos, da InterTV, afiliada da TV Globo, foi agredido neste domingo, 23, por um homem que estava do lado de fora da casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), na cidade de Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro.

Segundo a emissora, de Paula levou um soco, caiu no chão e bateu a cabeça. Ele foi levado a hospital, onde passa por exames.

O agressor não foi identificado, mas a emissora confirmou que fará um boletim de ocorrência sobre a agressão e a destruição de uma câmera de filmagem.

O repórter foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição para realizar exames. Segundo a InterTV, a vítima está lúcida e não existem sangramentos.

Uma equipe da Polícia Militar abordou o suspeito, mas em seguida ele foi liberado, de acordo com a empresa.

Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicado dos Jornalistas do Rio repudiaram a violência contra o repórter da Globo.

“A FENAJ e o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia”, comunicaram. “Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor.”