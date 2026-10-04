Lula admite surpresa e diz que 2º turno mostrará 'a verdadeira fotografia do Brasil'

No primeiro pronunciamento depois do resultado das urnas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu neste domingo, 4, que esperava ser reeleito sem precisar do segundo turno.

O atual presidente terminou a noite atrás de Flávio Bolsonaro (PL), com quem volta a se enfrentar em 25 de outubro.

"Eu confesso pra vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno", disse Lula, ao se pronunciar com mais de 99% das urnas contadas, quando o senador tinha 47% dos votos válidos, e o petista, 45%.

A expectativa era pública desde cedo. Pouco depois das 9h, na saída de sua seção eleitoral em São Bernardo do Campo (SP), ele declarou estar seguro do resultado e desdenhou dos levantamentos que apontavam crescimento do rival na reta final. Em sua visão, o número que importava sairia da contagem oficial.

Mais cedo, Flávio também se mostrou otimista. Ao votar no Rio de Janeiro, falou em "voto de revolta" e previu que parte do eleitorado de outros nomes da direita o escolheria antes mesmo do segundo turno.

Em seu pronunciamento, Lula contou já ter tido a mesma certeza contra José Serra, em 2002, e Geraldo Alckmin, em 2006. Nos dois casos, a decisão foi adiada e terminou a favor dele.

A diferença é que, naqueles anos, o petista largou na frente. Ele não chegava à fase final em desvantagem desde 1989, quando foi derrotado por Fernando Collor.

"O resultado muitas vezes é inesperado. A gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria", afirmou.

Houve também um recado a Fernando Haddad (PT), que o acompanhou até a seção eleitoral e foi superado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo governo de São Paulo.

"Não foi você quem perdeu a eleição, Haddad. Foi o povo de São Paulo", disse.

O plano para o segundo turno

Ao longo da campanha e também ao votar nesta manhã, o presidente definiu o pleito como uma escolha entre extremos: "O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento da democracia e a barbárie", declarou.

Depois da apuração, passou a falar em comparação de propostas. Para Lula, "o segundo turno é a hora da prova dos nove" e o momento de mostrar "a verdadeira fotografia do Brasil de hoje e o Brasil que a gente quer".

O presidente avalia ainda que o confronto com um único adversário torna as diferenças mais claras: "A partir de amanhã, a gente começa uma nova campanha", anunciou.

Aos 80 anos, Lula busca um quarto mandato, marca que nenhum presidente brasileiro alcançou. Terá três semanas para reverter cerca de dois pontos percentuais e atrair quem votou nos candidatos eliminados.

Nas pesquisas feitas antes do domingo, a maioria desse grupo preferia o nome do PL.