Relatório médico aponta instabilidade no equilíbrio corporal de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta quadro persistente de instabilidade do equilíbrio corporal, segundo relatório médico semanal enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira, 15. Os médicos também informaram que foi identificada uma alteração leve que ainda permanece na parte inferior do pulmão esquerdo.

Em março deste ano, Bolsonaro passou duas semanas internado em Brasília para tratar uma pneumonia ocasionada pelos episódios de soluços. No início de maio, o ex-presidente voltou a ser hospitalizado para realização de uma cirurgia no ombro direito. Agora, em prisão domiciliar, ele recebe acompanhamento de profissionais, que enviam semanalmente um relatório ao STF sobre seu quadro de saúde.

Segundo o último documento encaminhado à Corte, Bolsonaro “apresentou quadros recorrentes e persistentes de soluços nos últimos dias, com considerável melhora e estabilização após ajuste terapêutico”. Os profissionais também relataram que a pressão arterial do ex-presidente está controlada.

Segundo os médicos, o ex-presidente passa, diariamente, por uma sessão de fisioterapia motora leve, além do uso de tipoia para imobilização parcial do membro superior direito.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente teve prisão domiciliar humanitária concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em março, com prazo inicial de 90 dias, para se recuperar da broncopneumonia. Antes, ele cumpria pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.