Laudo enviado ao STF reforça a necessidade de cirurgia no ombro de Bolsonaro

Os advogados de Jair Bolsonaro enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) um laudo médico que reforça a indicação de cirurgia no ombro direito do ex-presidente.

O documento aponta que Bolsonaro apresenta dor intensa na região, acompanhada de limitação funcional e restrição de movimentos. O médico também relata piora no condicionamento físico geral e dificuldade para realizar exercícios de fisioterapia, em razão do período de internação.

Antes disso, durante a internação no fim de março, já havia sido indicada a necessidade do procedimento cirúrgico. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar temporária por 90 dias — anteriormente, estava detido na Papudinha.

O envio recorrente de laudos médicos foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na quinta-feira, a defesa também pediu autorização para que Carlos Eduardo Antunes Torres possa frequentar livremente a residência do ex-presidente, em Brasília. Irmão de criação de Michelle Bolsonaro, ele deve atuar como acompanhante durante o período de prisão domiciliar, especialmente quando a ex-primeira-dama não estiver presente.

Os advogados argumentam que o estado de saúde de Bolsonaro ainda inspira cuidados, citando a presença de múltiplas comorbidades e o risco de episódios súbitos. Além disso, afirmam que Michelle possui compromissos frequentes, enquanto a filha e a enteada do ex-presidente têm rotinas escolares e profissionais.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

*Com informações do O Globo