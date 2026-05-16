Nova geração do Golf GTI desembarca no Brasil; relembre história do modelo

Completando meio século, o Volkswagen Golf GTI desembarca no mercado brasileiro para a oitava geração, com as 350 unidades do primeiro lote importado da Alemanha entregues na última semana. Outro lote — de número inferior não revelado — foi aberto na última sexta-feira, 15.

Cada unidade do GTI “MK 8,5” sai por R$ 430 mil e é equipada com o consagrado motor EA888 Evo4, um 2.0 turbo de 245 cv de potência e 37,7 kfgm de torque. Os 100 km/h são alcançados em 6,1 segundos, muito por conta do câmbio DSG (automatizado de dupla embreagem) de sete marchas.

Na verdade, trata-se de um retorno.

Foi em 14 de fevereiro de 1994 — o Plano Real ainda estava no começo e o Brasil não era tetracampeão de futebol — que o Golf passou a ser vendido por aqui, "inicialmente por 70 revendedores Volkswagen, distribuídos pelo território nacional de acordo com o potencial de mercado", segundo comunicado da marca à época. Era o primeiro carro importado (do México, no caso) em 41 anos no Brasil.

E a história do hatch por aqui começa justamente com a versão GTI, que fazia de 0 a 100 km/h em 10 segundos e chegava à velocidade máxima de 198 km/h. A reabertura das importações de automóveis ainda era recente. Em março do ano seguinte, as configurações GL e GLX completaram a linha, mirando em Fiat Tipo, Chevrolet Astra e Ford Escort. O preço inicial era de R$ 19.195.

Na Europa, a terceira geração havia estreado em 1991. Fora o primeiro Golf a ter airbags frontais. Também nessa fase o hatch estreia uma versão com motor de seis cilindros (VR6), além de conhecer o que é piloto automático.

Desde a segunda geração, lançada em 1983, a diretriz para designers e engenheiros foi a mesma: façam um carro novo, mas que continue sendo um Golf, fundamentado por trazer à categoria de hatches médios tecnologias, prazer ao volante e nível de segurança de patamares superiores.

Encerrada em 1997, a terceira geração deu lugar a uma quarta ainda mais avançada, a primeira a contar com tração integral. No Brasil, onde foi produzida, sua estreia ocorreu em 1998. E se o GTI da fase anterior não era dos mais empolgantes, agora a versão esportiva do Golf realmente era esportiva, equipada com um motor 1.8 turbo de 180 cv.

Tanto a quinta (2003 a 2008) quanto a sexta (2008 a 2012) gerações só se apresentaram ao mercado brasileiro na pele do sedã Jetta e da perua Jetta Variant, enquanto o hatch se arrastava na quarta geração. O Golf voltou ao Brasil, inicialmente importado da Alemanha, na sétima encarnação, revelada em 2012 e montada em São José dos Pinhais (PR) entre 2013 e 2019.

Como nasceu o Golf GTI Brasil?

O desafio do Golf — um hatch de 3,82 metros de comprimento e 1,36 m de largura — sempre foi inversamente proporcional às suas dimensões compactas: substituir o Fusca, simplesmente o carro que fez a Volkswagen nascer.

Lançado em 29 de março de 1974 com motores de 1,1 (50 cv) e 1,5 litro (70 cv), o Golf logo conquistou o mercado por reunir versatilidade, dirigibilidade fácil, bom espaço interno e design de ângulos vivos e superfícies planas, porém limpo e elegante – e com a chancela do mago Giorgetto Giugiaro. A coluna C mais larga se tornou marca registrada do seu estilo também nas gerações seguintes.

O GTI foi lançado em 1976, com 110 cv, faixas laterais, forração xadrez nos bancos e punho da alavanca de câmbio no formato de bola de golfe. Não que estivesse nos planos da Volks, mas é que um grupo de engenheiros apaixonados por carros – e provavelmente pela marca e seu novo produto – desenvolveu por conta própria, na hora extra depois do expediente e sem ordens da diretoria (provavelmente nem sua aprovação), a variante apimentada do Golf.

Ao apresentarem o projeto, a chefia não teve outra escolha além de aprovar a produção do modelo. Embora não tenha sido o precursor dos "hot hatch", é do Golf o crédito de engrandecer a categoria dos "hatches apimentados", na qual é seguido de perto por modelos de Ford, Renault, Peugeot e Citroën.

Quando a 46ª edição do Salão de Frankfurt abriu seus portões, em 11 de setembro de 1975, o Golf GTI foi revelado como "o Volkswagen mais rápido de todos os tempos". Ao desembarcar nas concessionárias alemãs, no início do ano seguinte, vendeu dez vezes mais do que o volume planejado para o primeiro ano.