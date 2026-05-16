Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Levantamentos divulgados nesta semana por diferentes institutos mostram cenários de primeiro e segundo turnos acirrados para a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com maior índice de intenção de voto.

Entre os dias 11 e 15 de maio, dois estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Genial/Quaest e Pesquisa Gerp.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest foi divulgada na última quarta-feira, 13. No cenário estimulado do primeiro turno, o presidente Lula saiu na frente de Flávio. Segundo o levantamento, Lula aparece com 39% das intenções de voto, contra os 33% do senador.

Em comparação com a primeira rodada de pesquisa com todos esses nomes, realizada em abril, Lula apresentou um crescimento de 2 pontos percentuais, de 37% para 39%, no limite da margem de erro.

Já Flávio Bolsonaro manteve-se estável, com uma oscilação positiva de um ponto, de 32% para 33%, o que indica que a diferença entre os dois continua em torno de 6 pontos percentuais.

Já no segundo turno a coisa muda um pouco de figura. Parte dos votos dos outros candidatos considerados de direita e centro-direita, como o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), migra para Flávio Bolsonaro.

Neste cenário, Lula aparece com 42%, com uma vantagem de um ponto percentual, empatando com o senador, que recebeu 41%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Pesquisa Gerp

Já na Gerp, divulgada na última quinta-feira, 14, Flávio aparece na frente tanto no cenário de primeiro quanto no de segundo turnos.

Na disputa com vários pré-candidatos, o parlamentar aparece com 36% das intenções de voto, contra 34% do presidente. Em um segundo cenário de primeiro turno, com outros candidatos de menor peso, Flávio Bolsonaro alcança 37%, enquanto Lula registra 35%.

No segundo turno entre Lula e Flávio, simulado pela Gerp, o senador aparece na frente com 50% das intenções de voto. O presidente registra 43%.