Relator da PEC dos Precatórios diz que governo está aberto a mudanças

O líder do governo no Senado e relator da PEC dos Precatórios na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou nesta quinta-feira que o governo está aberto a modificar pontos da proposta e acolher sugestões de senadores de forma a agilizar sua aprovação.

Segundo Bezerra, há disponibilidade do governo em vincular o espaço fiscal a ser aberto com a PEC ao pagamento do Auxílio Brasil, a gastos previdenciários e a mínimos constitucionais para a educação e a saúde.

O senador também disse, em entrevista à GloboNews, que existe abertura para que o programa de transferência de renda seja permanente, e não transitório, e ainda que há disposição para a criação de uma comissão mista do Congresso que acompanhe o pagamento dos precatórios.

Segundo Bezerra, após a fase de debates prevista para o início da próxima semana, ele irá avaliar como apresentará seu parecer, e prometeu “valorizar” as sugestões dos demais senadores.