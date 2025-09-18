Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Relator amplia PEC da Segurança Pública após morte de ex-delegado-geral de SP

Deputado incluiu no texto ações que miram o crime organizado, como o confisco antecipado de bens das quadrilhas

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07h37.

O assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes repercutiu no Congresso Nacional, especialmente na comissão especial da Câmara que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), sugeriu incluir no texto medidas voltadas ao combate ao crime organizado, como dificultar a progressão de regime para líderes de facções, permitir o "confisco antecipado" de bens, autorizar a prisão em segunda instância "antes do trânsito em julgado" e assegurar o anonimato de juízes que atuam nesses casos. Em paralelo, parlamentares discutem propostas para ampliar a proteção de autoridades ameaçadas por organizações criminosas.

Segundo Mendonça Filho, a ideia é complementar o texto e "desideologizar" o debate, de modo a quebrar resistências à PEC, que busca ampliar o poder da União na definição de diretrizes e políticas de segurança pública.

"O governo tem mérito de ter mandado essa discussão para o Congresso. Agora, do jeito que está, a proposta é absolutamente insuficiente diante do caos e tragédia que enfrentamos. O crime organizado está tomando conta do Brasil. Não quero ser o dono da pauta, mas o aglutinador de uma discussão mais elevada", afirmou o parlamentar, citando o assassinato de Fontes na Praia Grande, litoral paulista.

Assassinato do ex-delegado

Fontes foi alvo de uma emboscada de homens armados que o perseguiram e o executaram com tiros de fuzil. O ex-delegado havia investigado integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Três semanas antes de ser morto, ele afirmou em um podcast do Globo e da CBN que estava "sozinho" e não tinha nenhuma proteção do Estado.

Na primeira audiência pública da comissão, na terça-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi cobrado por parlamentares sobre medidas específicas contra o crime organizado após o assassinato. Ele respondeu que prepara um projeto de lei para cortar o fluxo financeiro das facções e dar previsão legal à infiltração de agentes entre criminosos, prática já adotada em países como Itália e Estados Unidos.

Lewandowski também afirmou que pretende propor mecanismos para proteger policiais que atuam na linha de frente contra facções.

"Nós acertamos com o deputado Hugo Motta que vamos fazer um esforço concentrado para aprovar um pacote anticrimes. Há vários projetos de lei muito bons no Congresso. Concordamos com praticamente 90% dos que estão tramitando aqui", disse o ministro, lembrando que a PEC agora pertence ao Parlamento.

Projetos em andamento

A Câmara já discute propostas que tratam da proteção de autoridades ameaçadas por facções. Um projeto de autoria do senador Sergio Moro (União-PR) prevê escolta a "autoridades judiciais ou membros do Ministério Público, em atividade ou não, inclusive aposentados, e familiares" em situação de risco. O texto foi aprovado no Senado e na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, restando apenas a votação em plenário.

"É um projeto suprapartidário que foi aprovado por unanimidade no Senado", destacou Moro, citando o relator na CCJ, deputado Duarte Junior (PSB-MA).

Outra proposta, do deputado Delegado Palumbo (MDB-SP), sugere o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para proteger autoridades, inclusive aposentadas, reformadas ou na reserva, ameaçadas por organizações criminosas.

"As facções sabem esperar e atacam no momento de maior vulnerabilidade. Isso que aconteceu com o doutor Ruy é uma tragédia anunciada. Não foi a primeira autoridade assassinada e não será a última, se nada mudar", disse Palumbo.

O projeto já passou pelas comissões de Finanças e de Segurança Pública, mas ainda precisa ser analisado pela CCJ e pelo plenário da Câmara.

Mudanças constitucionais

As alterações propostas pelo relator da PEC afetam direitos previstos na Constituição, como a presunção de inocência (no caso da prisão antes do fim do processo ou do confisco antecipado de bens), a individualização da pena (no endurecimento da progressão de regime para líderes de facções) e o direito de conhecer o acusador (no caso do anonimato de juízes).

Mendonça Filho argumenta que essas medidas já existem em democracias que enfrentam forte atuação do crime organizado.

"Estou ouvindo vários setores e tenho a missão de construir uma maioria em cima desse texto. A nossa legislação precisa dar um tratamento diferente para chefes do crime organizado e batedores de carteira, por exemplo. O que não acontece hoje", afirmou.

Acompanhe tudo sobre:Segurança públicaSão Paulo capitalRicardo Lewandowski

Mais de Brasil

Discutir anistia é 'uma afronta ao Judiciário', diz Gleisi Hoffmann

Lula mantém vantagem e vence Bolsonaro, Tarcísio e outros 7 nomes no 2º turno, diz Genial/Quaest

Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara

Câmara dos Deputados aprova regime de urgência para projeto de Anistia

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Meta anuncia óculos com display digital e novos modelos esportivos

Brasil

Discutir anistia é 'uma afronta ao Judiciário', diz Gleisi Hoffmann

Minhas Finanças

Quantas pizzas seu salário compra? Bairro de SP tem média de 313 pizzas por mês, diz Índice Mozarela

ESG

Em Barcarena, parceria transforma caroço de açaí em energia limpa para abastecer indústria