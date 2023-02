Reitora deixa UFRJ para assumir cargo no Ministério da Educação

A reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Denise Pires de Carvalho, deixará o cargo para assumir a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu), subordinada ao Ministério da Educação. Em carta aberta se despedindo, a professora do Instituto de Biofísica comemorou o período em que esteve à frente da instituição e afirmou estar orgulhosa “do progresso alcançado juntos”.

“Recebi o honroso e irrecusável convite para me tornar secretária de Educação Superior do Ministério da Educação do atual governo, da “União e Reconstrução” nacional. Agradeço a confiança do ministro Camilo Santana e, em especial, ao vice-reitor e a toda a minha equipe que trabalhou nesses mais de três anos e meio com muita dedicação e perseverança”, diz o texto, publicado pela instituição.

Denise teria ainda mais alguns meses de trabalho no cargo, uma vez que o novo reitor só tomaria posse em julho. Ela, porém, ainda poderia disputar a reeleição para o cargo.

A reitora assumiu a reitoria na maior universidade federal do país em 2019, sucedendo Roberto Leher, professor da Faculdade de Educação. Denise teve praticamente todo o período à frente da instituição comprometido pela pandemia de Covid-19, que fez com que semestres ficassem suspensos, até que aulas remotas fossem adotadas.

“Enfrentamos muitos desafios juntos, desde os herdados déficits orçamentários e problemas na infraestrutura física da UFRJ à pandemia da covid-19 e aos sucessivos cortes orçamentários. Fomos corajosos e criamos novos editais de assistência estudantil durante a covid-19, que compuseram o maior aparato assistencial do país no período”, diz a carta da reitora.

Na despedida, ela ainda destaca outras realizações do seu mandato, como a retomada de “obras paradas, dentre as quais a da residência estudantil, que está duplicando a oferta de vagas aos estudantes em 2023-1", e de outras “diversas reformas prediais paradas”.

Ainda segundo o comunicado, o professor Carlos Frederico Leão Rocha deverá ser nomeado reitor pro tempore nos próximos dias