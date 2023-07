Reforma Tributária: Haddad diz que proposta não terá grande dificuldade no Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 7, que haverá um caminho mais fácil para a Reforma Tributária no Senado. Na noite de ontem, em uma decisão histórica, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da primeira grande modificação no sistema de impostos do país em 58 anos.

"Foi feita muita negociação. As pessoas estão genuinamente abertas ao diálogo. Já recebi telefonema de senadores elogiando o texto", diz. Questionado sobre possíveis alterações no Senado, ele respondeu. "Vamos avaliar. Eles estão se sentindo muito contemplados pelo texto aprovado (na Câmara). Eu acredito que não vamos ter grandes dificuldades no Senado".

Haddad também elogiou a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como uma "grande liderança" na aprovação da reforma tributária pelos deputados.

Carf e arcabouço

Outra proposta em discussão na semana é o projeto que altera a regra sobre disputas tributárias no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O governo federal enviou para o Congresso um PL para regulamentar o chamado voto de qualidade. Na prática, esse mecanismo garante à União vitória em disputas tributárias que ficam empatadas no conselho que reúne representantes do Fisco e dos contribuintes. O texto já está pronto para votação e aguarda a difinição das lideranças partidárias na Câmara.

Veja os principais pontos da reforma tributária:

O que é a reforma tributária

O objetivo da Reforma Tributária é simplificar o sistema de impostos no Brasil. Mas, como o país tem uma dívida pública elevada, precisa manter gastos sociais – como em Saúde, Educação e transferência de renda – e retomar investimentos em obras de infraestrutura, não há espaço, na avaliação do governo e dos parlamentares, para reduzir a carga tributária brasileira. Qual foi o resultado da votação da reforma tributária? No segundo turno, a PEC foi aprovada por 375 votos a favor e 113 contra e três abstenções. na primeira sessão de votos, foram 382 votos a favor e 118 votos contra. O que acontece agora com a reforma tributária? Os deputados irão votar os destaques na manhã desta sexta-feira, e após encerrar a sessão, o texto será encaminhado para o Senado. O que vai mudar com a reforma tributária?