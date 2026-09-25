Real Time Big Data: Lula tem 51% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno em Alagoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial no Alagoas, segundo a pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. No cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 51% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 33%.

Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) tem 4% e Renan Santos (Missão) registra 3%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) tem 2%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) soma 1%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados alcançam 1%. Votos brancos e nulos são 3%, e indecisos representam 2%.

Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula mantém a dianteira sobre o adversário no estado. O presidente registra 53% contra 38% do senador do PL. Neste cenário, os votos brancos e nulos somam 5%, e 4% dos eleitores não souberam ou não responderam.

Rejeição e avaliação

No quesito de rejeição múltipla, Flávio Bolsonaro lidera com 56% de eleitores que afirmam não votar nele de forma alguma. Renan Santos aparece em seguida com 40%. O atual presidente Lula é rejeitado por 37% dos entrevistados, seguido por Leonardo Avalanche (PRTB), com 31%.

A pesquisa mediu ainda a percepção sobre a atual gestão federal entre o eleitorado alagoano. O governo do presidente Lula é aprovado por 58% e desaprovado por 39%. A avaliação positiva soma 41%, o índice de regular marca 22%, e a avaliação negativa chega a 36%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 a 24 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07734/2026.