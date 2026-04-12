Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em Alagoas?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelos políticos Dra. Eudócia (PSDB), Renan Calheiros (MDB) e seu filho, Renan Filho, também do MDB.

No último pleito eleitoral, Renan Filho disputou o cargo e foi eleito. Ele concorreu contra a Bombeiro Suzana Souza (PMB), Coronel do Valle (PROS), Davi Davino Filho (PP) e Mario Agra (PSOL).

O senador ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Eudocia e Renan Calheiros devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas de Alagoas no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em Alagoas, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de Alagoas ao Senado:

Alfredo Gaspar (PL)

O deputado federal encerra seu primeiro mandato em 2027. Recém filiado ao PL, foi por duas vezes tanto secretário de Segurança do Alagoas quanto procurador-geral de Justiça. Gaspar ganhou projeção nacional como relator da CPMI do INSS.

Arthur Lira (PP)

Deputado federal em exercício até 2027, foi por duas vezes presidente da Câmara dos Deputados. Além da carreira política, também é advogado e pecuarista. Aliado do Executivo durante o governo de Jair Bolsonaro, engavetou a maioria dos 158 pedidos de impeachment protocolados contra o ex-presidente.

Davi Davino Filho (Republicanos)

Ex-deputado estadual, Davino foi coordenador da Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa de Alagoas. Já concorreu à prefeitura de Maceió e se alinha ao campo conservador.

Ítalo Bonja (PRTB)

Empresário e proprietário de um veículo de imprensa em Alagoas, é a primeira vez que Bonja concorre a um cargo político. É filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), fundado na década de 1990 pelo político Levy Fidelix.

João Henrique Caldas – JHC (PSDB)

Conhecido na política pelo apelido JHC, o ex-prefeito de Maceió filiou-se recentemente ao PSDB, após ter construído carreira no PL. O político não anunciou a qual cargo deve concorrer, mas especula-se que seja a uma das cadeiras no Senado ou ao Executivo de Alagoas.

Renan Calheiros (MDB)

Calheiros está concorrendo à reeleição de sua cadeira no Senado, e desponta como um dos mais experientes políticos na disputa. Foi por duas vezes presidente da casa e Ministro da Justiça na gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Faz parte da base do presidente Lula no Senado.