Futura/Apex: Lula tem 49,9% e Flávio Bolsonaro 28,6% em 1º turno na BA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança na corrida ao Palácio do Planalto entre o eleitorado da Bahia, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 5.

Em um dos cenários de primeiro turno, o pré-candidato à reeleição tem 49,9% das intenções de voto.

Mais de 20 pontos percentuais abaixo está Flávio Bolsonaro (PL), com 28,6%.

Em terceiro lugar aparece o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 5,2% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 1,2%.

O psiquiatra Augusto Cury (Avante) e o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), aparecem ambos com 0,9%. Cabo Daciolo (Mobiliza) recebeu 0,5%, e Aldo Rebelo (DC), ficou com 0,3%.

Votos brancos e nulos somaram 7,4%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 5%.

Em um segundo cenário sugerido, sai o nome de Zema. Nesta situação, Lula segue na frente, com 46,4% dos votos, seguido de Flávio, com 28,6%. Caiado, que recebeu 8% das intenções de voto, aparece em terceiro lugar.

Nesta situação, votos brancos e nulos somaram 5,2%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 5,4%.

O levantamento foi realizado nos dias 14 e 16 de abril de 2026, com 1000 entrevistas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03135/2026.

Segundo turno

A pesquisa também simulou três cenários de segundo turno. Em todos eles está o nome do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que vence com ampla vantagem contra todos os potenciais candidatos.

Em um embate direto com Flávio, Lula recebeu 57% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do PL ficou com 33,7%. Votos brancos e nulos somaram 6,8% e 2,5% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder.

Entre Lula e Caiado, o presidente recebeu 55%. Nesta simulação, Caiado apareceu com 31,1%. Os votos brancos e nulos chegaram a 11% e 2,9% não souberam ou não quiseram responder.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Lula ficou com 56,7% contra os 28,6% de Zema. Nesta simulação, 11,6% dos entrevistados votaram branco ou nulo, e 3,1% se mostraram indecisos.

Rejeição e aprovação

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos à Presidência da República. No estado do Rio Grande do Sul, o nome com maior rejeição é do filho de Jair Bolsonaro, com 52,5%.

O pré-candidato é seguido pelo presidente Lula, com 34,8%. Ronaldo Caiado aparece na terceira posição, com 16,5% de rejeição. Cabo Daciolo recebeu 16,2%, Renan Santos, 14,7%, Romeu Zema, 13,2%, Augusto Cury, 11,9%, e Aldo Rebelo, 10,9%.

Ao todo, 5,1% dos entrevistados responderam que rejeitam todos os nomes listados, 1,8% não rejeita ninguém e 3,4% não souberam ou não quiseram responder.

Os participantes do estudo também responderam sobre sua satisfação com o atual mandato do presidente Lula. Enquanto 56,7% do eleitorado gaúcho aprova o governo, 38,1% desaprova.

Na avaliação qualitativa, 46,8% classificam a administração como ótima ou boa, 22,1% como regular e 30,5% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 0,6%.

O estudo também lançou uma pergunta adicional aos entrevistados: se eles são a favor ou contra o impeachment dos ministros do STF. A fatia de eleitores baianos que são à favor é de 54%, e 27,4% são contra. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 18,6%.

Cenários de 2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula - 57,0%

Flávio Bolsonaro - 33,7%

Ninguém/Branco/Nulo - 6,8%

NS/NR/Indeciso - 2,5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula - 55,0%

Ronaldo Caiado - 31,1%

Ninguém/Branco/Nulo - 11,0

NS/NR/Indeciso - 2,9%

Lula x Romeu Zema