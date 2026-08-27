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Real Time Big Data: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno em Minas Gerais

Presidente Lula lidera numericamente em Minas Gerais, enquanto empate técnico marca simulação de segundo turno entre os dois principais candidatos

Eleições 2026: Disputa pela presidência acirrada no 2º maior colégio eleitoral do país (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Eleições 2026: Disputa pela presidência acirrada no 2º maior colégio eleitoral do país (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14h43.

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A disputa pelo eleitorado mineiro, o segundo maior colégio eleitoral do país, na eleição para a Presidência da República está acirrada, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Em um cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente, com 39% das intenções de voto.

Na segunda posição está o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 34%. A distância entre os dois candidatos não configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece na terceira posição com 9%, seguido por Renan Santos (Missão) com 5%. Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível mas ainda consta como ‘concorrendo’ no DivulgaCand, registra 4%.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) registram 2% cada. Votos nulos e brancos somam 2%, mesma taxa dos que não sabem ou não responderam.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somados chegam a 1%, e entram no gráfico como ‘outros’.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em um eventual confronto direto de segundo turno entre os dois líderes, o cenário indica um empate no limite da margem de erro. O presidente Lula pontua com 46%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 44% das intenções de voto.

Neste cenário específico, os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 6%, e os indecisos representam 4% da amostra.

A pesquisa também mediu o potencial de rejeição do eleitorado mineiro, em formato de múltipla escolha. Flávio Bolsonaro tem 51% de rejeição, índice numericamente próximo ao de Lula, que não seria votado por 50% dos entrevistados.

Na sequência do índice de rejeição aparecem Pablo Marçal com 43%, Zema com 33% e Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 32%.

Em relação à gestão do executivo federal, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 52% dos eleitores de Minas Gerais, enquanto 47% aprovam a atual administração, e 1% não soube responder.

Na avaliação qualitativa, 43% classificam o governo como ruim ou péssimo, 31% como ótimo ou bom e 25% o consideram regular.

Voto demográfico

O desempenho dos candidatos apresenta variações estatísticas significativas a depender do recorte demográfico. Lula lidera entre as mulheres com 43%, contra 29% de Flávio Bolsonaro. Entre o eleitorado masculino, a dinâmica se inverte, com o candidato do PL marcando 40% ante 34% do petista.

O fator renda também demarca divisões no eleitorado do estado. No grupo que ganha até dois salários mínimos, Lula atinge 46%, frente a 27% de Bolsonaro. Já nas faixas de renda superiores a cinco salários mínimos, o cenário é oposto: Flávio Bolsonaro lidera com 41%, enquanto o atual presidente recua e pontua com 26%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 22 e 26 de agosto, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03147/2026.

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