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Eleições na França têm vitórias da esquerda e menos espaço aos extremos

Candidatos de esquerda venceram em Paris e Marselha, as duas maiores cidades do país

Emmanuel Gregoire, eleito para ser o próximo prefeito de Paris (Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Emmanuel Gregoire, eleito para ser o próximo prefeito de Paris (Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 23 de março de 2026 às 14h53.

Última atualização em 23 de março de 2026 às 14h57.

Os resultados das eleições municipais francesas pintaram um quadro sobre o clima político do país nesse domingo, 22, fornecendo um vislumbre antecipado do que pode se passar nas eleições presidenciais previstas para abril do ano que vem.

A capital, Paris, viu a vitória do socialista Emmanuel Grégoire, que ampliará os 25 anos da esquerda no poder da capital. Outros lugares também viram vitórias da esquerda.

Em Marselha, a cidade mais antiga da França e a segunda mais populosa, o incumbente socialista Benoît Payan foi reeleito para um segundo turno, e, em Lyon, o cargo de prefeito vai para Grégory Doucet, do Partido Verde, após uma disputa acirrada contra seu rival conservador, Jean-Michel Aulas.

Muitas outras cidades elegeram candidatos de esquerda, e mesmo em municipalidades onde não ganharam cargos, os resultados de partidos socialistas foram fortes, reforçando um sentimento de recuperação da esquerda tradicional na França.

Por outro lado, resultados para a direita conservadora foram mais matizados – o partido conservador Reagrupação Nacional (RN) viu suas vitórias majoritariamente limitadas a cidades menores e algumas guinadas para a direita em cidades grandes como Nice, que viu a vitória do aliado do RN, Eric Ciotti, e na cidade medieval de Carcassonne, onde o candidato Cristophe Barthès trouxe a vitória mais definitiva para o partido.

Longe dos extremos

Nesta votação, houve ainda um movimento de isolamento dos partidos considerados mais extremistas, como o RN e o LFI (A França Insubmissa). 

Em Paris, Marselha e Lille, candidatos se mantiveram longe da LFI devido a acusações de antissemitismo. Mesmo a vitória esquerdista em Lyon, onde o ganhador pelo partido verde, Grégory Doucet se alinhou abertamente com a LFI, foi vista como uma exceção, com os resultados sendo atribuídos a uma má campanha por seu oponente, o direitista Jean-Michel Aulas. Em todos os casos em que houve alianças entre a esquerda tradicional e o LFI, candidatos não conseguiram se eleger.

Ao mesmo tempo, o partido conservador RN, associado à extrema-direita, também falhou em muitas cidades.

Em Marselha, um candidato de direita alinhado a outro partido tradicional dividiu os votos da base eleitoral do RN na cidade. A maior vitória para o RN, em Nice, foi simbólica, já que o ganhador, Eric Ciotti, por mais que seja um aliado da RN, representa outro partido.

As vitórias do RN foram limitadas a cidades menores e mais provinciais da França, conforme o partido vê pouca aderência política nas principais metrópoles francesas. 

No fim, os resultados da noite eleitoral demonstraram a resiliência dos partidos tradicionais tanto de esquerda quanto de direita, que, por si sós, foram capazes de vitórias significativas, independentemente de partidos mais restritamente conservadores ou progressistas.

A centro-direita aliada ao atual presidente, Emmanuel Macron, por exemplo, teve uma vitória importante em Bordeaux, e na cidade de Le Javre, da Normandia, a vitória foi para o ex-premiê de Macron, Edouard Philippe, um dos favoritos do centro para as eleições presidenciais em 2027.

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