Real Time Big Data: Lula lidera com 40% e Flávio Bolsonaro tem 34% no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno da disputa presidencial, segundo pesquisa Real Big Time Data divulgada nesta quarta-feira, 5.

No primeiro cenário estimulado, o petista aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 34%. A diferença entre os dois principais nomes é de 6 pontos percentuais.

Na sequência, surgem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Romeu Zema (Novo), com 4%, e Renan Santos (Missão), com 3%. Os demais candidatos têm desempenho residual, com até 1%.

No segundo cenário, que inclui o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), Lula marca 38%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 33%. A entrada de Ciro reduz levemente a vantagem do petista no primeiro turno.

Ciro aparece com 4%, empatado tecnicamente com Caiado e Zema, que também registram 4%. Renan Santos mantém 3%, enquanto os demais candidatos seguem com percentuais marginais.

Recortes demográficos mostram liderança de Lula entre mulheres, idosos e baixa renda

Nos recortes por gênero, Lula amplia vantagem entre mulheres, com 43% no segundo cenário, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Entre homens, o quadro se inverte: Bolsonaro lidera com 36%, enquanto Lula tem 32%.

Por faixa etária, o petista mantém desempenho mais forte entre eleitores com 60 anos ou mais, alcançando 44%, ante 25% do adversário. Já entre jovens de 16 a 34 anos, há empate técnico, com ambos marcando 36%.

Na análise por renda, Lula lidera entre eleitores com ganhos de até dois salários mínimos, com 44%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 30%. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o cenário se inverte: Bolsonaro soma 35%, contra 28% de Lula.

O recorte religioso também evidencia diferenças. Entre evangélicos, Flávio Bolsonaro lidera com 40%, frente a 30% de Lula. Já entre católicos, o petista aparece à frente, com 41%, contra 30% do adversário.

Regionalmente, Lula mantém vantagem expressiva no Nordeste, com 50%, mais que o dobro dos 24% de Flávio Bolsonaro. No Sul, o cenário é inverso: Bolsonaro lidera com 41%, contra 31% do petista. No Sudeste e no Norte, há empate técnico, enquanto no Centro-Oeste os dois aparecem com 32%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com 2.000 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.