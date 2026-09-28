Strategy compra 1.665 bitcoins e chega a 847,7 mil BTC no balanço

A Strategy, de Michael Saylor, comprou 1.665 bitcoins por US$ 142,7 milhões na semana passada, elevando suas reservas para 847.666 BTC, enquanto a empresa vendia ações ordinárias para financiar a compra.

A empresa comprou os bitcoins a um preço médio de US$ 85.681 por moeda entre segunda-feira e domingo, disse a Strategy em um documento 8-K apresentado em 28 de setembro à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A Strategy gastou US$ 63,95 bilhões por todas as suas reservas, comprando a um preço médio de US$ 75.437 por bitcoin, incluindo taxas e despesas.

A Strategy financiou a compra com os recursos provenientes da venda de ações MSTR. Ela vendeu 1,47 milhão de ações por US$ 246,2 milhões em recursos líquidos, destinando US$ 142,7 milhões ao bitcoin e US$ 103,5 milhões à recompra de suas ações preferenciais STRC.

A Strategy recomprou 1,53 milhão de ações STRC por US$ 151,7 milhões, com outros US$ 48,1 milhões provenientes de suas reservas de caixa em dólares americanos. Na semana anterior, a empresa comprou 950 BTC por US$ 75,7 milhões após uma pausa de duas semanas.

O saldo em dólares da Strategy caiu de US$ 1,05 bilhão para US$ 1 bilhão na comparação semanal, depois que a empresa usou US$ 48,1 milhões para recomprar ações STRC. Sua reserva separada em dólares americanos, mantida para cobrir dividendos de ações preferenciais e juros da dívida, caiu de US$ 5,04 bilhões para US$ 5,02 bilhões após US$ 22,1 milhões em pagamentos de dividendos.

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