Real Time: Lula tem 34 pontos de vantagem sobre Flávio no 2º maior colégio eleitoral do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera isoladamente a corrida ao Palácio do Planalto entre os eleitores de Pernambuco. Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 28, pelo instituto Real Time Big Data, o petista registra 60% das intenções de voto no primeiro turno.

Na segunda colocação, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pontua com 26%. Augusto Cury (Avante) soma 4%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marcam 1% cada.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados atingiram 1%.

Votos em branco ou nulos somam 2%, mesmo percentual dos indecisos.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em um eventual confronto direto, o chefe do Executivo mantém ampla vantagem sobre o adversário do PL. No cenário estimulado de segundo turno, Lula alcança 61% da preferência do eleitorado pernambucano. Do outro lado, Flávio Bolsonaro anota 35% das intenções.

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, o senador do PL lidera a rejeição com 51%. O atual presidente aparece na sequência, sendo rejeitado por 32% dos entrevistados. Ronaldo Caiado é descartado por 29% e Renan Santos por 28%.

A pesquisa também mensurou a percepção local sobre o atual governo federal. A gestão do presidente Lula é aprovada por 62% dos pernambucanos, enquanto 36% declaram desaprovar a administração. Cerca de 2% não souberam ou não quiseram avaliar.

O raio-X do eleitorado

O desempenho de Lula é impulsionado pelo eleitorado de menor poder aquisitivo no estado. Entre os entrevistados que ganham até dois salários mínimos, o petista chega a 70%, ante 19% de Flávio Bolsonaro. O cenário se inverte no topo da pirâmide socioeconômica estadual.

Na faixa que recebe mais de cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro lidera com 46%, contra 25% de Lula. Regionalmente, a maior força do PT concentra-se no Sertão, com 72%. Já o cenário mais acirrado ocorre na capital Recife, onde Lula tem 48% e Bolsonaro 39%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02938/2026.