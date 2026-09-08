Trend da foto dos anos 80 com IA viraliza as redes sociais; veja qual prompt usar

Fotos com penteados armados, cores saturadas e leve grão de filme tomaram o feed nas últimas semanas. A explicação é uma trend de inteligência artificial que transforma retratos comuns em imagens com a estética dos anos 1980, a partir de um comando de texto em ferramentas como Gemini e ChatGPT.

Quem quer entender a tecnologia por trás das imagens, encontra no Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME um caminho direto: quatro aulas práticas e on-line, por R$ 37, sobre como aplicar IA generativa no dia a dia profissional.

O que é a trend da foto dos anos 80

O movimento segue a lógica de outras trends de imagem por IA, como o retrato em estilo Polaroid ou a transformação em action figure. O usuário envia uma foto de rosto e recebe uma versão ambientada em outra década.

Os elementos mais recorrentes são cabelo volumoso, franjas armadas, roupas com ombreiras, tons de neon e um acabamento que imita fotografias analógicas, com grão e leve desfoque.

Como a tecnologia recria o visual da década

Modelos de geração de imagem, como Gemini e ChatGPT, interpretam comandos em linguagem natural e recompõem cabelo, roupa, iluminação e textura da foto enviada conforme a descrição do usuário.

Esses modelos evoluíram na chamada consistência facial: a capacidade de alterar cenário e estilo sem descaracterizar os traços da pessoa na imagem original, o que sustenta a onda atual de trends fotográficas com IA.

Para ir além do uso pontual dessas ferramentas, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME reúne, em quatro aulas on-line por R$ 37, uma introdução prática sobre IA generativa no ambiente corporativo.

Qual prompt usar para criar a imagem

Não há um comando único, mas alguns elementos aparecem nos prompts mais compartilhados:

Referência direta à década de 1980 e à fotografia da época

Pedido de cabelo volumoso, franja armada ou penteado de salão

Indicação de roupas típicas, como jaqueta jeans ou blazer de ombreira

Solicitação de grão de filme e cores levemente desbotadas

Instrução para preservar rosto e expressão da pessoa original

Um exemplo é pedir à ferramenta um retrato com penteado e roupa de época, iluminação de estúdio e grão de filme, mantendo o rosto original da pessoa.

Por que a trend também interessa a profissionais

Além do apelo nostálgico, o fenômeno chama atenção de marketing e comunicação, áreas que usam trends virais de IA para testar formatos e observar o engajamento de conteúdos personalizados.

Saber operar esse tipo de ferramenta deixou de ser curiosidade e passou a compor um repertório técnico valorizado em marketing, design e produção de conteúdo, áreas que já incorporam IA generativa à rotina.

Cuidados e próximos passos

Especialistas em privacidade recomendam atenção antes de enviar fotos a plataformas de terceiros: vale conferir a política de privacidade, o tempo de armazenamento das imagens e se há uso previsto dos dados em treinamento.

Trends de imagem por IA seguem um ciclo curto, surgem em uma plataforma e dão lugar a um novo formato em poucos dias. O que tende a permanecer é o uso cada vez mais cotidiano dessas ferramentas, tanto pessoal quanto profissional.

Para aprofundar o conhecimento em inteligência artificial aplicada ao trabalho, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas e on-line, por R$ 37, para quem quer sair na frente nesse cenário.