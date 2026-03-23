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Real Time Big Data: Helder e Éder Mauro lideram disputa pelo Senado no Pará

Segundo pesquisa, atual governador possui a maior vantagem na disputa por uma das duas vagas do estado no Senado Federal

Helder Barbalho: governador do Pará é cotado para disputar o Senado nas eleições 2026 (Esfera Brasil/Divulgação)

Helder Barbalho: governador do Pará é cotado para disputar o Senado nas eleições 2026 (Esfera Brasil/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 13h37.

O atual governador Helder Barbalho (MDB) aparece com maior destaque na disputa pelo Senado no Pará, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 23.

Em um dos cenários consolidados pela pesquisa, Barbalho aparece com 40% das intenções de voto, com vantagem de 24 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, Delegado Éder Mauro (PL). Neste cenário, os dois seriam os escolhidos para as duas vagas do Pará no Senado.

Já em outro dos cenários testados, o atual governador segue na frente, com 38%. Já a segunda posição aparece com o empate entre Éder Mauro e Simão Jatene (Sem Partido), com 13% das intenções de voto cada, em uma disputa acirrada para a segunda vaga no Senado.

A pesquisa com eleitores no Pará feita pelo Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 20 e 21 de março de 2020.

O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PA-07965/2026.

Pesquisa para senador do Pará - Real Time Big Data (Março 2026)

Votos consolidados - Cenário 1

  • Helder Barbalho (MDB) - 40%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 16%
  • Paulo Rocha (PT) - 9%
  • Celso Sabino (Sem partido) - 9%
  • Chicão (MDB) - 9%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 7%
  • Nulo/Branco - 4%
  • Não sabe/Não respondeu - 6%

1º voto - Cenário 1

  • Helder Barbalho (MDB) - 47%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 22%
  • Paulo Rocha (PT) - 11%
  • Celso Sabino (Sem partido) - 5%
  • Chicão (MDB) - 6%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 4%
  • Nulo/Branco - 2%
  • Não sabe/Não respondeu - 3%

2º voto - Cenário 1

  • Helder Barbalho (MDB) - 33%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 9%
  • Paulo Rocha (PT) - 8%
  • Celso Sabino (Sem partido) - 14%
  • Chicão (MDB) - 13%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 10%
  • Nulo/Branco - 5%
  • Não sabe/Não respondeu - 8%

Votos consolidados - Cenário 2

  • Helder Barbalho (MDB) - 38%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 13%
  • Simão Jatene (Sem Partido) - 13%
  • Paulo Rocha (PT) - 9%
  • Celso Sabino (Sem partido) - 7%
  • Chicão (MDB) - 7%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 5%
  • Nulo/Branco - 3%
  • Não sabe/Não respondeu - 5%

1º voto - Cenário 2

  • Helder Barbalho (MDB) - 44%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 18%
  • Simão Jatene (Sem Partido) - 12%
  • Paulo Rocha (PT) - 10%
  • Celso Sabino (Sem partido) - 4%
  • Chicão (MDB) - 4%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 3%
  • Nulo/Branco - 2%
  • Não sabe/Não respondeu - 3%

2º voto - Cenário 2

  • Helder Barbalho (MDB) - 31%
  • Delegado Éder Mauro (PL) - 8%
  • Simão Jatene (Sem Partido) - 13%
  • Paulo Rocha (PT) - 8%
  • Celso Sabino (Sem partido) - 11%
  • Chicão (MDB) - 10%
  • Zequinha Marinho (Podemos) - 7%
  • Nulo/Branco - 5%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%
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